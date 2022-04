VOX consigue que los municipios de Guadalajara puedan acceder a videovigilancia en sus accesos

viernes 08 de abril de 2022 , 14:02h

Este jueves se ha celebrado un pleno extraordinario en la Diputación Provincial de Guadalajara. En el primer punto se aprobó un expediente de modificación de crédito, en la modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito. Esta modificación incluía la propuesta que VOX presentó en el pleno de presupuestos del pasado mes de diciembre para que los municipios de la provincia pudieran poner cámaras de videovigilancia en sus accesos.

El portavoz del Grupo Provincial de VOX en Diputación, Iván Sánchez ha recordado que “el 30 de diciembre se nos dijo que no nos aprobaban ninguna enmienda parcial porque tenían sesgo ideológico. No sabemos en qué ha cambiado el sesgo de entonces a ahora. Nos alegramos de que se hayan dado cuenta que las propuestas que trae VOX son válidas, para los ciudadanos y por el bien común”.

En diciembre VOX pedía que se dedicara medio millón de euros de partidas superfluas de los presupuestos a instalar cámaras en los municipios que lo pidieran. Finalmente el Gobierno de la institución lo hará con dinero del remanente de tesorería. A este respecto Sánchez ha explicado que “hemos sido siempre muy críticos con el exceso de tasas que se cobra en Guadalajara. No puede ser que la Diputación se haga cada vez con un mayor remanente de tesorería a base recaudar en tasas impositivas. Esas tasas hay que regularizarlas, porque si no se regularizan lo que hay que hacer es devolverles a los ciudadanos, como se ha hecho en este pleno. Pese a que hay convenios con los que estamos totalmente en desacuerdo como el de los sindicatos. Se sigue subvencionando a los sindicatos que no se sabe dónde están desde hace tres años”.

También se ha incluido en esta modificación una ayuda a Red Madre que también pidió VOX en el pleno que cerró el 2021. “Muy poco dinero pero menos es nada. Nosotros pedíamos que se le aumentara en 30.000 euros más a Red Madre porque ellos han hecho una petición de 35.000 euros. Nuevamente se nos dijo que no porque teníamos sesgo ideológico”, ha concluido el portavoz de VOX en la institución.