PSOE, Ciudadanos y Podemos rechazan debatir sobre la suspensión de las sanciones en Guadalajara durante el “inconstitucional” estado de Alarma

viernes 30 de julio de 2021 , 17:38h

El pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha rechazado este viernes la posibilidad de debatir sobre la petición realizada por el Grupo Municipal VOX para la tramitación de la suspensión de los expedientes sancionadores en la ciudad de Guadalajara derivados del estado del primer estado de alarma, del pasado 14 de marzo de 2020, una vez que se haya declarado el mismo como “inconstitucional” por parte del Tribunal Constitucional, tras el recurso de VOX.

El Grupo VOX registró esta moción por vía de urgencia para que se pudera debatir, atendiendo al fallo del Tribunal Constitucional, la posibilidad de la reclamación de las multas impuestas y expedientes sancionadores por saltarse las restricciones no ajustadas a derecho en la ciudad de Guadalajara: “El Gobierno del señor Sánchez y de Podemos realizó un uso abusivo de su poder, suspendiendo derechos fundamentales con un instrumento jurídico no adecuado. Ahora, el equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos, junto con el consentimiento de la extrema izquierda de Podemos en Guadalajara, no han querido siquiera que se debatiera la paralización y devolución de las multas derivadas de un confinamiento que implicaba una suspensión de derechos más que una limitación”, ha afirmado el portavoz de VOX en el Consistorio capitalino, Antonio de Miguel.

“PSOE, Ciudadanos y Podemos tampoco quieren una Guadalajara más accesible”

Por otro lado, el portavoz del Grupo VOX ha lamentado que la propuesta que llevaba VOX para la creación en la ciudad de pasos de peatones inclusivos señalizados con pictogramas, así como con señales acústicas en pasos con semáforo, y la mejora de su accesibilidad para personas con algún déficit de atención o discapacidad haya sido rechazada con los 13 votos de los concejales de los grupos políticos del equipo de Gobierno (PSOE y Ciudadanos) a los que se sumó el voto en contra del concejal de Unidas Podemos-Izquierda Unida, a pesar de contar con el respaldo de 11 votos (los dos de los ediles del Grupo VOX, los 8 del Grupo Popular y el concejal de Aike): “De nuevo se ha puesto de manifiesto que las ideas de VOX son rechazadas por este equipo de Gobierno de PSOE y Ciudadanos con excusas ridículas y por el menosprecio de la extrema izquierda en este Ayuntamiento, un comunismo rancio que en nada beneficia a los vecinos de Guadalajara”, afirmaba Antonio de Miguel.

De Miguel señalaba que esta moción “era una idea muy sencilla para poner en marcha un nuevo proyecto de accesibilidad cognitiva en la ciudad de Guadalajara. En VOX creemos firmemente que la accesibilidad universal se consigue no sólo eliminando las barreras arquitectónicas o urbanísticas sino también dotando a nuestra ciudad de una mejor accesibilidad sensorial y cognitiva que permita que todos los vecinos se puedan mover de una forma más autónoma. Iría en favor de una movilidad integradora en Guadalajara, pero PSOE, Ciudadanos y Podemos no quieren que sea así”.

VOX traslada las inquietudes de los vecinos de La Concordia

Además de estas dos mociones, en el pleno del viernes, el Grupo VOX preguntó al equipo de Gobierno municipal, y en concreto, al alcalde, el socialista Alberto Rojo, sobre la adjudicación directa de diferentes contratos a un único empresario por más de medio millón de euros y que la formación ya denunció públicamente hace unas fechas.

De otro lado, VOX también preguntaba en este pleno sobre “las quejas de vecinos de la zona del Parque de La Concordia, que están preocupados por la percepción de inseguridad que tienen de este parque tan significativo de la ciudad, sobre todo por las infracciones que se cometen ante sus ojos en la noche como botellones, peleas, música demasiado elevada de volumen, trapicheo de drogas, problemas de convivencia, falta de civismo o higiene”, enumeró el portavoz de VOX, quien ha cuestionado al equipo de Gobierno de Rojo y de Ciudadanos sobre “si han tomado medidas con estos hechos que están ocurriendo en este emblemático parque de la ciudad en las noches de verano”.

VOX pide “respeto a todos los funcionarios de la administración”

Finalmente, el portavoz del Grupo VOX, Antonio de Miguel, ha solicitado “el máximo respeto por parte de todos los grupos políticos a nuestros funcionarios y técnicos, y de toda la administración”. Así lo ha pedido durante el transcurso del pleno, recordando que “en VOX condenamos cualquier tipo de hostigamiento y de acoso moral o psicológico laboral a cualquier funcionario de esta o cualquier otra admnistración. Por ello, hemos de respetar a los funcionarios y técnicos de este Ayuntamiento, sean afiliados o simpatizantes a PSOE, a PP, a Unidas Podemos, a Ciudadanos, a AIKE o a VOX”.