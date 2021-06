Alovera reconoció a sus deportistas locales junto a figuras como Perico Delgado y el actor de campeones Roberto Chinchilla en la Gala del Deporte

lunes 21 de junio de 2021 , 12:22h

El pasado viernes 18 de junio tuvo lugar en el salón de actos del Centro de Día la Gala del Deporte de Alovera que premiaba la actividad deportiva correspondiente al año 2019 y que no pudo ser reconocida el año pasado en la gala programada en el inicio del confinamiento por la pandemia.



Por ello, se buscó este año repetir la cita y poder hacer efectivos los galardones con su entrega a los deportistas, empresas y personas vinculadas al mundo del deporte y que el jurado votó como merecedores de dicho reconocimiento.



La gala contó con la intervención inicial de la alcaldesa, María Purificación Tortuero, que dio la bienvenida poniendo en valor el papel que cumple el deporte en el municipio y, que tras la pandemia, ha quedado reforzado como eje de promoción de la salud cuyo exponente está siendo exteriorizado en el plan municipal que se está desarrollando para fomentar hábitos saludables y promocionar el deporte en todos los ámbitos locales.



El técnico municipal de deportes, Javier Nicolás, fue el encargado de ir dando paso en el escenario a cada uno de los premiados, que de la mano de la alcaldesa y del concejal de deportes, Juan Carlos Martín, fueron recogiendo los premios que reconocían su mérito deportivo:



Premio al mejor deportista masculino: JOSÉ GONZALEZ CENTENERA por haber logrado subcampeón de España de enduro (motociclismo) y campeón autonómico en modalidad Enduro y Cross Country.



Premio a la mejor deportista femenina: NADIA LOZANO SÁNCHEZ por sus logros de campeona de Liga, Torneo de Campeones y Donosti Cup de fútbol, además de campeona provincial en varias pruebas atléticas (jabalina, 3000 m. marcha, 1000 m.



Premio al mejor equipo del año: ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL BENJAMÍN al haber logrado el campeonato de la Liga Provincial.



Premio al mejor club o entidad deportiva: CLUB ITARCO, por la promoción del deporte, organización de diferentes competición y actividades, especialmente dedicadas a colectivos especiales (discapacitados, enfermos de cáncer, etc) y la implicación y colaboración de sus socios en diferentes actos y eventos que se desarrollan en la localidad.



Premio al mejor acontecimiento o acto deportivo del año: XXI CARRERA POPULAR DE ATLETISMO al Club de Atletismo de Alovera por su iniciativa y organización.



Premio al mejor entrenador/a.: EDWIN ROMERO VAZQUEZ como monitor de la escuela municipal de esgrima y entrenador del Club de Esgrima D’Artagnan, así como su dedicación e implicación durante más de trece años en la promoción y difusión del esgrima.



Reconocimiento a la empresa o entidad colaboradora con el deporte local: QUABIT por la por el patrocinio y colaboración con el Club de Fútbol Alovera.



Reconocimiento a la difusión deportiva: CADENA SER GUADALAJARA como medio referente del deporte provincial, recogido de forma presencial por el afamado locutor provincial deportivo, “Kike” Pastor.



De una forma especial, ya que no pudo hacer acto de presencia por compromisos, pero prometiendo la visita futura en Alovera, vía video agradeció el reconocimiento extraordinario/honorifico: PEDRO DELGADO ROBLEDO (PERICO).



Además la Gala contó con la actuación especial de dos actuaciones de fusión flamenco y taekwondo que de la mano del maestro Victor unieron a los bailarines: Jorge París, Adara Cazorla y María Dolores Flor, junto a los taekwondistas campeones de Castilla La Mancha y medallistas nacionales: Yolanda Wen, Juan Carlos Acosta y Yaiza López.



Durante el tramo final de gala la intervención del concejal de deportes, Juan Carlos Martín, permitió verbalizar a cada uno de los premiados las razones de la trayectoria y méritos deportivos que hacen sentir orgullo al Ayuntamiento y a todos los vecinos.



También trasladó el apoyo que se está dando por parte del Ayuntamiento al deporte local con los planes municipales y el aumento de ayudas y apoyo económico a clubes y deportivos para hacer de Alovera un referente en la promoción del deporte en el ámbito local.



Con la entrega del galardón al actor Roberto Chinchilla, de la película Campeones, también quiso el concejal poner en valor el trabajo que se va a realizar para avanzar en poner al deporte local como un eje de integración para las personas con capacidades especiales.



Con la foto de familia final y ante el aforo limitado por motivo de la pandemia se puso fin a una gala, que por esperada tras la suspensión del año pasado, no dejo de vivirse con emoción y con grandes momentos para el recuerdo por parte de todos los premiados.