Guarinos defiende la rebaja de impuestos y las ayudas europeas contra la precariedad que arrastra el sector de la estética y la peluquería

viernes 18 de junio de 2021 , 13:18h

La crisis provocada por la pandemia que todavía arrastra el sector de la belleza personal, es motivo de preocupación para los dirigentes del Partido Popular, que en Castilla-La Mancha y bajo el liderazgo de Paco Núñez están trabajando en la búsqueda de soluciones a la precaria situación que están viviendo los profesionales de peluquerías y centros de estética.



Los populares defienden que la bajada de impuestos (IVA) es una de las principales ‘bazas’ para ayudar al sector, pero también la puesta en marcha de programas de formación y becas y la inclusión en las ayudas europeas.



De todo ello ha hablado la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta del Partido Popular de Guadalajara, Ana Guarinos, con la co-propietaria del ‘Salón de Belleza Verona’, un centro de estética ubicado en Azuqueca de Henares que es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo en el sector, y que Guarinos ha visitado junto a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de esa localidad del Corredor, Aure Hormaechea.



La vicepresidenta segunda de las Cortes regionales ha escuchado con atención las necesidades del sector y sus principales preocupaciones, siendo consciente de las dificultades que todavía deben superar. Guarinos asegura que la reducción de impuestos que afectan a estos establecimientos es fundamental, y así lo ha defendido el Grupo Popular en el Parlamento regional, teniendo en cuenta que las posibles ayudas, en el caso que las haya, llegan con cuentagotas y de forma muy irregular.



Así lo ha constatado la co-gerente de esta peluquería de Azuqueca, quien ha asegurado que falta mucho por recuperar, que solos y sin ayudas (apenas un mes pagó menos de autónomos) han tenido que seguir adelante, porque no sólo no han recuperado todos los clientes, sino que además existen limitaciones de aforo, han tenido que cambiar la dinámica de trabajo y se han incrementado los gastos, entre otros, con la compra de material desechables, “ y todo sin ayudas”, lamenta.



Guarinos ha señalado las acciones que se están llevando a cabo desde PP de Castilla-La Mancha, con Paco Núñez a la cabeza, que ha pedido el apoyo y el compromiso de Page con el sector, después de visitar y mantener encuentros con responsables de este tipo establecimiento en toda la región, y acompañarles durante una concentración y entrega de firmas en el Congreso de los Diputados.



Los responsables del Partido Popular destacan la importancia del sector de la belleza personal en Castilla-La Mancha, integrado por cientos de profesionales, en su mayoría autónomos, que generan miles de puestos de trabajo. Una realidad a la que no es ajena Azuqueca, donde son numerosos los centros de estética y peluquería que dan servicio a la población y que no están pasando por sus mejores momentos, según ha apuntado la portavoz popular en el Ayuntamiento.