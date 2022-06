Guarinos advierte que Guadalajara es una provincia de primera que no se merece "un hospital de tercera que es el que el PSOE y Page llevan 40 años ofreciéndonos"

jueves 02 de junio de 2022

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla La Mancha, Ana Guarinos, ha reprochado al gobierno socialista de Emiliano García Page que después de siete años “no haya sido capaz de poner en funcionamiento la ampliación del Hospital de Guadalajara”.



Así se ha pronunciado Guarinos durante su intervención en una pregunta oral en el Pleno de las Cortes Regionales celebrado esta mañana, donde ha recordado que lo que pedía Page, y su partido, que se hiciera en 4 años por un gobierno del PP, con más de 3.000 millones de euros en facturas que dejaron sin pagar y con una región en bancarrota, “Page y el PSOE no han sido capaces de terminar en siete años con más de 4.000 millones de euros más en el presupuesto”.



La parlamentaria regional ha enumerado todos los anuncios que a lo largo de los siete años de gobierno de Page se han venido haciendo en relación con el Hospital, “siete años de mentiras y de incumplimientos del PSOE” que ha venido realizando Page en relación con la puesta en marcha de estas nuevas dependencias, que a día de hoy, siguen incumpliéndose.



En concreto, en mayo de 2016 Page anunció que habría que esperar tres años para que todo estuviese terminado y funcionando en 2019. En julio de 2018 aseguró que las obras del hospital estarían listas a finales de 2020. En marzo de 2020 Page afirmó que el hospital abriría en abril de 2021. En septiembre de 2020 también anunció que en dos semanas estaría listo el cronograma del traslado que se ejecutaría en mayo de 2021. En agosto del 2021 el Sescam firma la recepción parcial de la ampliación a falta del equipamiento y traslado y dieron como fecha para el mismo el 23 de abril de 2022, y en abril de este año reconocen que el traslado está paralizado y sin nueva fecha.



Después de todos estos años “de anuncios, mentiras e incumplimientos” el pasado 25 de mayo, “sin hospital y sin traslado”, Page tiene “la desfachatez” de presentar el Plan Funcional de la reforma del antiguo hospital y dice que Guadalajara “ha pasado de tener un hospital nuevo a dos”. Afirmación, ha dicho Guarinos, “que realiza con todo el descaro y sin ningún tipo de respeto por la preocupación que por la salud tienen los vecinos de la provincia de Guadalajara”.



En esta misma línea, Guarinos ha vuelto a recordar y a desmentir a los socialistas en relación con la paralización de las obras del hospital, obras que paralizó la empresa constructora en el año 2011 “porque un gobierno del PSOE no le pagaba lo mucho que le debía”. La empresa adjudicataria decidió abandonar los trabajos que estaba ejecutando en el hospital ante los ingentes retrasos en los pagos que acumulaban del gobierno regional socialista de entonces, más de 20 millones de euros que el Sescam debería haber abonado y no abonó.



Lo único que se terminó, y está en funcionamiento en el Hospital de Guadalajara, es el segundo acceso al hospital “que proyectó y pago el PP, tanto en el Ayuntamiento como en Diputación”.



En definitiva, el Gobierno socialista de Emiliano García Page demuestra que utilizan los anuncios sobre estas dos infraestructuras clave en Guadalajara “con claros fines partidistas porque las elecciones autonómicas están a la vuelta de la esquina”. Por todo ello, Guarinos ha reclamado a Page y a los socialistas que abandonen los “anuncios” vacíos de contenido y con “fines electoralistas” y que deje que jugar con la salud de los guadalajareños.