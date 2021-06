Decenas de miles de personas en Madrid dicen NO a los indultos de Sánchez, seis de cada diez españoles están en contra de los indultos a los condenados por el "procés"

domingo 13 de junio de 2021

Las 126.000 personas que han acudido a la manifestación–según la Policía Municipal de Madrid– han desbordado los límites de la plaza y han recibido con gritos de “¡Valiente!” a algunas de las convocantes.



Más de cien mil personas han desbordado este domingo la Plaza de Colón en Madrid para clamar contra los indultos a los presos del procés que el presidente del Gobierno está a punto conceder. Convocados por Unión78, las cúpulas de PP, Ciudadanos y Vox han acudido al acto aunque se han cuidado de no coincidir en exceso. Andrés Trapiello, uno de los convocantes, ha reivindicado la “utilidad” de la concentración frente a los indultos y ha sentenciado: “Nadie es facha por decir hoy lo que decía Sánchez hace unos meses”.



El acto se desarrolló sin apenas incidentes, más allá del retraso de más de 45 minutos en el comienzo de los discursos por una avería en el generador de electricidad. Los asistentes no perdieron el ánimo durante la hora que se retrasó el acto por problemas técnicos. Los aledaños de la Plaza estaban abarrotados ya desde las 11 de la mañana, lo que dificultó que muchas personas pudieran acercarse, viéndose obligadas a seguir los discursos en los accesos desde las calles Goya, Recoletos o Génova.



No ha habido 'foto de Colón'. Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas han llegado a la concentración desde distintos puntos, y la multitud ha sido más que suficiente para separarlos.



El protagonismo del acto lo ha monopolizado Unión 78, una plataforma cívica que lideran la ex presidenta de UPyD Rosa Díez, la ex dirigente del PP María San Gil y el filósofo Fernando Savater, quien alerta de que el objetivo último de Sánchez no es indultar a los golpistas, sino al independentismo. «¿Dónde se ha visto un Gobierno que premia a los enemigos de su nación? Si en estas condiciones el Gobierno de España indulta a los delincuentes, será el Gobierno de España el que esté atacando la Constitución», ha proclamado Díez en su discurso.



«No vamos a callar ante los ataques del Gobierno a la Justicia y a la división de poderes. Sánchez ha puesto la Justicia en venta y la usa como moneda de cambio. No lo vamos a consentir», ha dicho la política vasca antes de poner fin a la manifestación de Colón, en la que también ha intervenido el escritor Andrés Trapiello.



Seis de cada diez españoles, en contra de los indultos a los líderes del 'procés'.-



Seis de cada diez españoles se pronuncian mayoritariamente en contra de los indultos a los líderes del procés. Así se desprende del barómetro socioeconómico de GAD3 para NIUS, hecho público el mismo día que miles de personas están convocadas para concentrarse en Madrid contra la medida de gracia.



Los datos de la encuesta apuntan a que solo un cuarto de los españoles aprueba los indultos propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que hay un seis por ciento al que le resultan indiferentes y un porcentaje similar que ni sabe ni contesta.



Casi la mitad de los encuestados cree que esta medida es necesaria para que el Gobierno pueda mantener su apoyo parlamentario y un porcentaje similar opina además que no mejorarán la situación política en Cataluña. Incluso, uno de cada dos encuestados cree que los indultos no se ajustan a la legalidad.



En otro orden de asuntos, los encuestados también son muy críticos con la gestión del Ejecutivo en la crisis de Marruecos, que desaprueba casi un 57 por ciento. Pero si hay un tema que toca la fibra sensible es el de la nueva factura de la luz. Ahí los encuestados son implacables: un 93 por ciento critica la actuación del Gobierno.