"Es lamentable la pasividad del Gobierno de Page ante el incesante aumento de las listas de espera en Castilla-La Mancha"

jueves 10 de junio de 2021

El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales, Juan Antonio Moreno, ha aseverado que “la política general de este año 2021, relativa a la Atención Integrada de Salud en Castilla-La Mancha desarrollada por el Gobierno socialista es un auténtico desastre, sin paliativos” y ha añadido que “García-Page es el peor gestor político en materia sanitaria de toda España”.



Así lo ha manifestado en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde el viceportavoz del Grupo Popular donde ha recordado que “además de estar perdiendo una ocasión histórica de transformación de la Sanidad regional, por desgracia, no se desarrollan muchos de los acuerdos adoptados en esta Cámara”.



Así, Juan Antonio Moreno ha calificado de “incomprensible” que García-Page no quiera recuperar la carrera profesional sanitaria en nuestra región, la única de toda España que no lo hace, lo que está originando que muchos profesionales no se fijen en nuestra región para desarrollar su trabajo, ya que tienen menos incentivos que en el resto de España”.



De la misma manera, el viceportavoz ha pedido también solucionar el problema de los interinos del SESCAM, pues “no sabemos si hay intención de solucionar el problema de muchos trabajadores que llevan años de servicio y a los que ahora, tras el trabajo que han tenido que hacer durante la pandemia, quieren someterlos a una oposición en la que se juegan su futuro”.



ATENCIÓN PRIMARIA



Para Juan Antonio Moreno, la toma de decisiones políticas en materia sanitaria evidencia un absoluto desconocimiento de la realidad territorial en la región, y ello se demuestra en las reiteradas solicitudes de los profesionales sanitarios para revertirlas, por ejemplo, en Atención Primaria.



“Es un error que la teleconsulta sustituya a la consulta presencial en Atención Primaria, y está provocando un retraso en la atención a los pacientes de Primaria, con más demoras en la atención a las personas con patologías que pueden complicarse ante los retrasos que sus decisiones políticas están provocando, y que origina un aumento significativo en las listas de espera”.



Asimismo, Juan Antonio Moreno criticó la “pasividad del Gobierno de García-Page, ante el incesante aumento de las listas de espera en Castilla-La Mancha, provocando con ello demoras en la atención a los pacientes injustificables y perjudiciales para su salud. Somos la región de toda España donde más tiempo hay que esperar de media para una intervención quirúrgica”.



“Hay más pacientes en la lista de espera quirúrgica que hace seis años, Castilla-La Mancha tiene más pacientes esperando una operación desde que García-Page es presidente de la región”, ha lamentado Juan Antonio Moreno.



De la misma forma, el viceportavoz ha advertido que “la gestión de los responsables políticos de la Sanidad de CLM ha provocado que el Monitor de Reputación Sanitaria en su evaluación de la respuesta de los Hospitales de toda España frente a la pandemia, haya relegado a muchos hospitales de la región, perdiendo bastante puestos en esa clasificación”.



Juan Antonio Moreno ha recordado igualmente las protestas de los profesionales del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, en donde los pacientes se hacinan por los pasillos durante horas “y aunque a los trabajadores del hospital se les impida concentrarse hoy, nosotros sí vamos a reivindicar sus preocupaciones, porque son para mejorar la atención a los pacientes”.



“No saben o no quieren poner remedio, y mientras está todo bloqueado, siguen faltando a la verdad sobre la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital, que en principio iba a estar en pleno funcionamiento durante este mismo mes de junio. Por ello, siempre quedará en la conciencia de Page no haber puesto a disposición de los toledanos y de todos los castellano-manchegos el mayor hospital de la región, que ha mantenido cerrado durante los peores meses de la pandemia”.



LOS PEORES DATOS



Con respecto a la gestión de la pandemia sanitaria, Juan Antonio Moreno también ha recordado que “tenemos los peores datos de todas las estadísticas de la pandemia. Somos la región con la mayor tasa de mortalidad de toda España; la segunda región con la mayor tasa de letalidad; la que menos pruebas de test y de PCR hace de toda España; la región donde más tiempo hay que esperar para ser operado; en definitiva, somos la región con los peores gestores políticos en materia sanitaria de toda España”.



Asimismo, y tras recordar el fiasco de la QR para la Hostelería de la región, Juan Antonio Moreno recordó que tras presumir que la Ley de Reserva Estratégica, definida por García-Page como una ley pionera en todo el país y que salió en las Cortes sin votos en contra, tiene presupuestados 70 millones de euros, si bien no se ha ejecutado ni un euro cuando ha transcurrido ya la mitad de año.



“Nos ha tocado el peor momento sanitario, con los peores gestores políticos de toda España, todo está siendo un despropósito, pues primero negaron la gravedad de la pandemia y después han demostrado una nula capacidad de reacción para dotar al sistema de los mecanismos necesarios para abordar una atención covid, con una atención normalizada, pero es que además han sido incapaces de dotar a los sanitarios de los recursos necesarios” ha desgranado Juan Antonio Moreno.



“No vamos a olvidar las faltas de respeto a nuestros sanitarios, este tiempo está sacando a relucir al verdadero García-Page, políticamente incapaz, inoperante y con una arrogancia digna de estudio”, ha concluido el viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes.