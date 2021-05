Los tres grupos de BNI en Guadalajara superan los 20 millones de euros de negocio cerrado

sábado 29 de mayo de 2021 , 12:55h

Los tres grupos de la organización empresarial BNI en la provincia de Guadalajara han superado los 20 millones de euros de negocio cerrado practicando el marketing de referencias. 120 profesionales, empresarios y autónomos forman parte de ellos en la actualidad y el más veterano de ellos, el capitalino BNI Innovación celebrará el próximo viernes, 11 de junio, su cuarto aniversario en un acto de acceso restringido en el Hotel Tryp Guadalajara.

Estos tres grupos practican el denominado marketing de referencias, cuyo propósito principal es que sus miembros generen más negocio por el intercambio de referencias, desarrollando relaciones sólidas y duraderas entre ellos. Se reúnen semanalmente -el grupo de BNI Innovación los jueves y BNI Conectividad y BNI Valores los viernes a primera hora, desde las 6:45 a las 8:30 de la mañana, con el objetivo de no interrumpir la actividad comercial o laboral de cada miembro-, todavía a través de la herramienta BNI online por las circunstancias sanitarias, pero destacando que desde el comienzo de la pandemia no han interrumpido en ningún momento su actividad. De hecho, el grupo azudense nació ya en 2020 en estas circunstancias tan difíciles, pero no ha dejado de crecer y ahora cuenta con 32 miembros.

La actividad de estos tres grupos de BNI ha recibido numerosos reconocimientos en este tiempo por su crecimiento continuo dentro de la organización BNI España, como el premio al mejor grupo de más de un año para BNI Innovación Guadalajara en 2019, el de mejor grupo con menos de un año para BNI Conectividad en 2019. Además, el director-consultor de todos ellos, el empresario Alfonso Guijarro, llegó a ser uno de los tres finalistas a “Director Consultor del Año 2.020” en el reciente VI Congreso nacional, celebrado en Valencia.

BNI es la organización de referencias de negocios más grande y de más éxito de España y del mundo, con más de 240.000 miembros en más de 8.500 grupos en la que todos sus miembros pueden participar como visitantes.

Como último proyecto en la provincia, se está trabajando en la formación de un nuevo grupo de BNI en la ciudad de Sigüenza.