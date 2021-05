La última peli de Kevin Costner : Uno de nosotros

sábado 29 de mayo de 2021 , 13:50h

Título original: Let him go

Género: Thriller, Drama

Nacionalidad: Estados Unidos

Año: 2020

Director: Thomas Bezucha

Guión: Thomas Bezucha. Novela: Larry Watson

Reparto: Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley Manville, Kayli Carter, Will Brittain, Bradley Stryker, Greg Lawson, Ryan Northcott, Aidan Moreno, Ryan Bruce, Caillou Pettis, Adam Stafford, Tayden Marks, Amber Shaun, Connor Mackay, Misty Kay, Will Hochman, Bram Hornung, Otto Hornung

Sinopsis: Tras sufrir la pérdida de su hijo, el sheriff jubilado George Blackledge (Costner) y su mujer Margaret (Lane) dejan su rancho en Montana para tratar de rescatar a su nieto en Dakota. El niño está bajo la tutela de la poderosa familia Weboy, pues la nuera se ha vuelto a casar con otro hombre. La matriarca Blanche Weboy, tras descubrir las intenciones de los Blackledge, decide hacer todo lo posible para impedir que el niño regrese con sus abuelos.

Puntuación: 3,5 de 5