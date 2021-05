La Diputación de Guadalajara convoca 94 plazas de estancia para el curso 21-22 en su Residencia de Estudiantes

jueves 20 de mayo de 2021 , 12:01h

La Diputación de Guadalajara convoca 94 plazas de estancia para el curso 2021-2022 en su Residencia de Estudiantes, según acuerdo de la Junta de Gobierno de la Institución Provincial que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) número 97 de hoy, jueves 20 de mayo de 2021.Se convocan un total de 94 plazas (36 en habitación individual y 58 en habitación doble), si bien el esta distribución puede ser objeto de modificación como consecuencia de las instrucciones que puedan dictar las autoridades sanitarias relativas a la necesidad o no de adoptar medidas que pudieran afectar al número total de residentes; en todo caso, se devolvería cualquier cantidad afectada por dicho cambio.Podrán ser beneficiarios de las plazas los estudiantes mayores de edad en el momento de realizar la reserva o que adquieran la misma a lo largo del curso académico y que vayan a cursar Estudios Universitarios, de Doctorado, de Postgrado, etc. en la Capital, en la Universidad de Alcalá de Henares o en las Universidades de la Comunidad de Madrid y cursos de Bachillerato, de ciclos de Grado Superior o Medio en centros situados en Guadalajara, por este orden: que sean residentes en la provincia fuera de la capital, residentes en otras provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha y en otras Comunidades Autónomas,La estancia ordinaria en la Residencia comprenderá, desde las 15:00 horas del día anterior al comienzo oficial del curso académico hasta las 15:00 horas del día siguiente al que figure como último para el periodo de evaluación en convocatoria ordinaria, según el calendario académico oficial si bien cerrará, con suspensión de todos los servicios, durante las vacaciones académicas en Navidad y Semana Santa.Los adjudicatarios de las plazas están obligados al abono del precio establecido en la Ordenanza vigente (En la actualidad los precios vigentes son de 340,30 euros al mes en habitación doble y 379,88 en habitación individual, según el correspondiente anuncio publicado en el BOP) así como cumplir elReglamento de Régimen Interior de la misma, entre otras obligaciones.Los antiguos residentes, que quieran renovar su plaza, cumplimentaran sus solicitudes de acuerdo con el modelo que está disponible en la web de la Diputación ( www.dguadalajara.es ), y podrán presentarla por cualquiera de los siguientes medios: Registro de la Diputación Provincial y en los registros que establece al Ley 39/2015; por correo postal, en los términos establecidos por la legislación vigente o mediante el envío telemático de los datos en SEDE ELECTRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJRA ( www.dguadalajara.es ) y previa identificación del titular. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo 1 de junio y finalizará el 18 de junio de 2021.Por su parte, los nuevos residentes, deberán cumplimentar el correspondiente modelo de solicitud que se encuentra en la citada web de la Diputación de Guadalajara, pudiendo presentarlo por los mismos medios que los antiguos residentes, si bien deberán acompañar fotocopia del DNI y volante de empadronamiento. El plazo de presentación de solicitudes, en su caso, comenzará el próximo 21 de junio y finalizará el día 15 de julio de 2021.Las plazas se adjudicarán, en caso de ser necesario, teniendo en cuenta criterios como residentes en el curso anterior y empadronado en cualquier municipio de Guadalajara con preferencia a los más distantes, de las otras provincias de Castilla-La Mancha y del resto de España, en estos casos con preferencia los de menor distancia a la Residencia y a sorteo de persistir un empate. No serán admitidos aquellos residentes que acumulen en el curso anterior tres faltas leves o una falta grave, según el catálogo de faltas del Reglamento de Régimen Interno, o adeuden alguna mensualidad de cursos anteriores.