FS Pozo de Guadalajara se quedó con la miel en los labios ante Atlético Bargas (3-3)

domingo 16 de mayo de 2021 , 12:15h

Grandes prestaciones de FS Pozo de Guadalajara, en su encuentro ante el líder de su grupo en la fase de ascenso a 1ª preferente, Atlético Bargas (3-3). Los poceros se vieron por detrás en el marcador con una desventaja de 0-2 pero no dieron su brazo a torcer, remontando y quedándose muy cerca del triunfo.



Los rojillos salieron a por todas, intensos y rápidos con balón y defendiendo con orden y criterio. Los toledanos se vieron superados en los primeros minutos tras varias ocasiones claras de los locales, pero lograron golpear primero tras culminar un balón largo, poniendo el 0-1 a 12,27 del descanso.



Pozo siguió insistiendo, teniendo las mejores opciones para igualar hasta que un nuevo error defensivo de los rojillos dio lugar al 0-2 a 3,37 del intermedio. El resultado no era justo por lo que se había visto en la pista, y una gran jugada colectiva fue culminada por Driss para hacer el 1-2 a 32 segundos del descanso. Los poceros incluso llegaron a igualar el choque a 2 segundos del intermedio tras otra gran jugada, pero el balón había salido por la banda y el tanto fue anulado.



Pozo pudo sentenciar tras remontar, no lo hizo y lo pagó caro Los poceros salieron a por todas en la segunda parte, era cuestión de tiempo que lograran la igualada. Driss empató el partido a 12,35 del final tras un pase largo y una buena finalización. Los rojillos no aflojaron, siguieron yendo a por su rival y Jorge del Moral culminó un buen robo para lograr el 3-2 a 10,04 del final.



En esta fase los visitantes comenzaron a asumir más riesgos, teniendo los poceros 3 o 4 opciones muy claras para sentenciar el choque, pero no lograron y vieron como los argueños buscaron el empate en los cuatro últimos minutos con portero-jugador. Los toledanos tuvieron varias ocasiones manifiestas para empatar, se hicieron con el dominio del encuentro. Pozo resistía defensivamente como podía, con alguna gran parada de Pablo Salas, pero no pudo evitar que Bargas lograra el 3-3 a 33 segundos del final.



Pozo quizás mereció más, pero no culminó sus ocasiones y buen juego e incluso pudo caer, en un bonito encuentro de fútbol-sala que mantiene a los rojillos dependiendo de sí mismos para ascender a 1ª preferente.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Escu, Curi, Gabi y Jorge del Moral -cinco inicial- Diego, Driss, Rober González, Arturo de Domingo, Andrés Romero y Jaime.Goleadores: Driss (2) y Jorge del Moral.