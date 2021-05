CSIF denuncia que Page NO aclara cuánto dinero recibirán CCOO, UGT y Cecam por el nuevo Plan de Empleo

viernes 14 de mayo de 2021 , 13:05h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, no haya aclarado si el nuevo Plan de Empleo presentado hoy conllevará nuevas subvenciones directas a CCOO, UGT y Cecam.



CSIF recuerda que estas tres organizaciones han percibido un total de 43,7 millones de euros desde 2014, entre los cuales se encuentran 5,5 millones de euros de ayudas sin ningún filtro.



La Central Sindical no pone en duda la finalidad del Plan de Empleo ni los beneficios que ocasionará con la creación de puestos de trabajo, pero sí cuestiona que este tipo de programas lleven asociadas subvenciones millonarias a organizaciones afines con el dinero de todos los castellano-manchegos.



CSIF considera que no hay motivos para este inmoral despilfarro cuando los propios empleados públicos de la Junta de Comunidades, con la colaboración de las administraciones locales, pueden ejecutar estos planes de empleo. Es más, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido a CCOO, UGT y Cecam un total de 5,4 millones de euros desde marzo de 2020: las subvenciones han continuado en plena pandemia de coronavirus y cuando peor lo está pasando la ciudadanía.



Estas cuantías, reflejadas en el Portal de Transparencia, podrían haber ido destinadas a ayudar a los colectivos más golpeados por la crisis sanitaria sin necesidad de utilizar un ‘filtro’ que, dentro del ‘rodillo’ que supone la mayoría absoluta en las Cortes regionales, sirve únicamente para premiar a organismos concomitantes.



Por ello, CSIF reclama a García-Page que aclare cuánto de los 102 millones de euros de los que consta este Plan de Empleo 2021 irá destinado a CCOO, UGT y Cecam