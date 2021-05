Núñez lamenta que atacar de manera tan descarada a los autónomos es condenarle a la ruina: “No hay día en el que no nos levantemos con un nuevo sobresalto”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 14 de mayo de 2021 , 13:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado hoy que “atacar” de manera “tan descarada” a los autónomos no solo va a “condenarles” a la ruina”, si no, que va a suponer también “condenar” a un país y a una Comunidad Autónoma “a la ruina”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Fuensalida (Toledo), junto a la vicesecretaria nacional de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, donde han visitado la empresa de calzado infantil ‘Pablosky’.



“No hay día en el que no nos levantemos con un nuevo sobresalto y ayer mismo conocíamos la forma en la que quieren condenar a los autónomos con un impuestazo totalmente desproporcionado para el conjunto de autónomos que, -solo en la región-, alcanzan los 149 mil”.



Por eso, ha alertado que “149 mil autónomos en Castilla-La Mancha están ahora preocupados porque la subida de impuestos que el Gobierno de Sánchez ha anunciado les puede llevar directamente a la quiebra”.



Allí, ha recordado que, en estos últimos días, “estamos viendo como el PSOE y el Gobierno de Sánchez está creando una serie de nuevos impuestos que van a agravar y a dificultar la actividad económica de nuestro país, -entre ellos-, el nuevo impuesto que quiere imponer en las carreteras regionales y en las autovías o la manera en la que quiere agravar los refrescos, los seguros o el diésel”.



Núñez, muy orgulloso del tejido productivo



Frente a ello, el presidente del PP-CLM ha asegurado que está “muy orgulloso de todo el tejido productivo; de nuestras pymes y de nuestros autónomos, y creo firmemente que la fortaleza de nuestro país y de nuestra Comunidad Autónoma la va a marcar la capacidad que tengamos de ayudar, de respaldar, de proteger, de impulsar y de mejorar la actividad económica de los autónomos, de las pymes, de las empresas familiares, y de aquellos que generan empleo”.



Además de esto, ha afirmado que cree en una Castilla-La Mancha de prosperidad, de futuro, de empleo, de bienestar, y de mejora en los servicios, y eso pasa por mejorar la capacidad que tienen nuestros autónomos y nuestras pymes de seguir creciendo y de seguir fortaleciéndose y de seguir ayudándoles a generar empleo, oportunidades y riqueza, y por eso, “hay que seguir apostando para que así sea”.



A los autónomos no se les ayuda con “ataques permanentes”



De esta manera, ha insistido en que, los autónomos y pymes necesitan, - ahora más que nunca-, una baja fiscalidad y una reducción de la burocracia para que tengan más capacidad de mejorar sus ventas, exportar, comercializar y producir, ya que, “no se les ayuda con ataques permanentes como los que estamos viviendo”.



El PP peleará frente a quien haga falta para que los autónomos sigan siendo la fortaleza económica del tejido productivo



En este sentido, ha advertido que el PP “va a rechazar de plano” cualquier tipo de ataque a los autónomos y que vamos a “defender con uñas y dientes” a los autónomos de Castilla-La Mancha y de España y “vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para que los autónomos sigan siendo la fortaleza económica del tejido productivo”, y lo haremos “frente a quien haga falta”.



“Los defenderemos frente a Page, frente a Sánchez, frente al PSOE o frente a quien quiera seguir atacando a los autónomos porque saben que van a tener al PP radicalmente en contra y luchando a favor de nuestros autónomos y nuestras pymes”, ha concluido.



Por su parte, la vicesecretaria nacional de Sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha lamentado la “falta de sensibilidad absoluta” de un Gobierno que se “dice socialista” y que debía de preocuparse por los españoles, pero la realidad es que “no está donde tiene que estar”.



Así, ha asegurado que el sector del calzado en España es un “buen ejemplo” que demuestra que el Gobierno de Sánchez no está con los que más lo necesitan, mientras que en los demás países de nuestro entorno se les ha ayudado con “potentes programas de ayudas directas” a empresas viables que como consecuencia del confinamiento no han podido vender sus productos.



Rodríguez ha recordado que, después de 14 meses de pandemia, Sánchez ha aprobado un Real Decreto Ley “insuficiente” en el que el sector del calzado se ha quedado fuera.