El tiempo en Sigüenza para este sábado es de 8ºC de temperatura mínima y 24ºC de máxima con un 41% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Todavía más calor y sol este sábado en Guadalajara llegando el mercurio a los ¡28ºC!

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 11ºC de mínima y 28ºC de máxima con un 57% de nubes y una probabilidad de lluvia del 8%. La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección sur.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 08 de mayo de 2021 , 07:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado, en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso de nubes altas de oeste a este.



Las temperaturas continuarán sin cambios en el sureste y en aumento ligero en las demás zonas. El viento soplará flojo y de dirección variable, tendiendo a componente sur más intenso a partir del mediodía.



Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 28ºC en Albacete, 11 y 29ºC en Ciudad Real, 12 y 28ºC en Cuenca, 11 y 28ºC en Guadalajara y entre 13 y 30ºC en Toledo.



Por otra parte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha avisado al este y al noreste peninsular por la posibilidad de que a partir de este domingo se registren en la zona lluvias intensas y tormentas, algunas de ellas acompañadas de granizo, por lo que pide a la población que adopte las adecuadas medidas de precaución.



De acuerdo con las actuales predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las zonas "más afectadas" son el este y el nordeste de la Península, pero dado el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos, aconseja mantenerse informado en todo momento de la posible evolución.



Así, recomienda informarse de la situación meteorológica y el estado de las carreteras en fuentes oficiales, extremar las precauciones y atender las recomendaciones de las autoridades competentes.



Además, existe la probabilidad de que las tormentas vayan acompañadas con precipitaciones en forma de granizo y se espera un significativo descenso de las temperaturas.



De este modo, Protección Civil recuerda a la población que el peligro de las tormentas se produce, fundamentalmente, en campo abierto, aunque en los núcleos urbanos también existe peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse.



Dentro de las viviendas, aconseja evitar las corrientes de aire y a los conductores les señala que el vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En caso de que una persona se vea sorprendida por una tormenta en el campo, recomienda no correr ni permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias así como no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.



Frente al riesgo de lluvias intensas, aconseja a los conductores que disminuyan la velocidad, extremen las precauciones y no se detengan en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.



En caso de tener que viajar recomienda hacerlo preferentemente por carreteras principales y autopistas y en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, apunta que se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.



Si empieza a llover de forma torrencial, Protección Civil recuerda que es preciso pensar que existe riesgo de inundación, por lo que aconseja no atravesar con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona, así como no tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación.



A las personas que estén en el campo, les aconseja alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas; evitar atravesar vados inundados y recomienda igualmente, dirigirse a los puntos más altos de la zona.



Finalmente, ante los fuertes vientos, recomienda asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También, conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.



A los conductores les avisa de que deben extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y en el cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido, así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.