El PP aventaja al PSOE en 42 diputados y sumaría 185 con Vox

lunes 27 de febrero de 2023 , 08:34h

De celebrarse hoy elecciones, ganaría con 136 diputados (31,6% de los votos), aventajaría en 42 escaños al PSOE, que retrocede hasta los 94, y Alberto Núñez Feijóo podría gobernar con una cómoda mayoría absoluta con el apoyo de Vox, que por primera vez cómo el balance de traspaso de votantes con el PP resulta negativo para los de Santiago Abascal, según la encuesta electoral que mensualmente realiza Data10 para OKDIARIO.



Al PP votarán hoy 726.765 españoles que hace cuatro años apostaron por el PSOE, 840.012 que lo hicieron por Ciudadanos y 380.326 que eligieron a Vox. Especialmente llamativo es la capacidad de penetración que el PP de Feijóo tiene en los votantes de Abascal, pues por primera vez son más los que vuelven de Vox al PP que los que se marchan del PP a Vox (368.434).



Esta fortaleza se traslada también a la fidelidad de sus votantes. El PP destrona a Vox como el partido con simpatizantes más leales. Así, el 74,8% de los que eligieron la papeleta del PP en 2019 volverán a hacerlo este año, cuando se convoquen las elecciones generales. Porcentaje que se reduce al 73,6% en el caso de Vox, al 66,9% en el del PSOE y al 61,6% en el de Podemos.



El crecimiento constante del PP contrasta con el estancamiento del PSOE en el 25%, lejos del 28% que los de Pedro Sánchez lograron en las urnas hace cuatro años. El PSOE tiene hoy asegurados 94 escaños, dos menos que en el último sondeo y 26 menos de los que disfruta en el Congreso. Los socialistas no sólo tienen una importante fuga de votantes hacia el PP, sino también hacia la abstención. El 15,2% de los que confiaron en Sánchez en 2019 no acudirán ahora a las urnas, un porcentaje que sólo supera Podemos (17,4%) entre los cuatro grandes partidos nacionales. Los morados tienen también a los votantes menos fieles (sólo el 61% de los que les votaron volverán a hacerlo), lo que explica su retroceso hasta los 25 escaños.



El 15,7% que Data10 le pronostica le reportaría a VOX 49 escaños, tres menos de los que actualmente ocupa.



La privilegiada posición que Data10 concede al PP permite concluir que sólo Vox, con sus 49 diputados puede impedir a Feijóo ser el próximo presidente del Gobierno. La incontestable mayoría absoluta de 185 escaños que el PP y Vox concentrarían en la Carrera de San Jerónimo superarán en 30 a los que obtuvieron PSOE y Podemos en las últimas elecciones generales. El bloque ideológico de la derecha reunirá el 47,3% de los votos frente al 35,3% que sumarán los dos partidos que gobiernan España.



El vuelco político teñirá España de azul. El PP ganará en todas las provincias que no forman parte de Cataluña y el País Vasco, salvo Sevilla y Huelva, únicos feudos que el PSOE logra mantener junto a Barcelona. Vox perderá Ceuta, la única plaza en la que se alzó con el triunfo en 2019.