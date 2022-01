VOX considera “inaceptables” los presupuestos de Guadalajara, mantiene su denuncia al Tribunal de Cuentas y señala a Ciudadanos como “cómplices del agujero económico que va a dejar el PSOE de Rojo”

viernes 14 de enero de 2022 , 13:09h

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara ha votado en contra de los presupuestos municipales del Consistorio capitalino para el presente ejercicio 2022, unas cuentas que han salido adelante únicamente con los 13 votos favorables de los ediles del equipo de Gobierno municipal, formado por PSOE y Ciudadanos, y el voto en contra de la totalidad de los cuatro grupos de la oposición, y sobre las que VOX enmendó en su totalidad, además de elevar al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración del Estado una reclamación para que “analicen, estudien y valoren estos presupuestos para, de esta forma, evitar daños por perjuicio y menoscabo irreparable para nuestro Ayuntamiento y los guadalajareños en el futuro”, según ha confirmado el portavoz de VOX en la ciudad Guadalajara, Antonio de Miguel, durante el debate en el pleno extraordinario celebrado este viernes.



De Miguel ha justificado el voto en contra de VOX a estos presupuestos al considerarlos “inaceptables y un escándalo, los de mayor derroche desmesurado usados con fines electoralistas, de estrategia política y de autobombo socialista, con la complicidad de Ciudadanos”, al tiempo que ha advertido “que este gasto va a poner en riesgo la caja y los ahorros de los guadalajareños y tendrá consecuencias muy serias sobre el futuro económico de nuestra ciudad”.



“Desde VOX consideramos inaceptables estos presupuestos”, ha subrayado su portavoz, Antonio de Miguel, quien, además, ha explicado que “este claro desequilibrio y desfase entre los ingresos y los gastos cuentan con el informe desfavorable de la Intervención municipal, unos informes que el gobierno municipal obvia sistemáticamente”.

“Con el dinero de los vecinos no se puede financiar tanto derroche ideológico”



El portavoz de VOX ha continuado justificando el rechazo de la formación a las cuentas municipales, resaltado que “con el dinero público no se puede financiar tanto derroche ni endeudar a generaciones ni a gobiernos posteriores. El derroche municipal debería ser penalizado como también la desviación presupuestaria. Y estos presupuestos están teñidos de derroche”, ha puntualizado.



De Miguel ha calificado las cuentas municipales como “un escándalo por el gasto descontrolado ideológico y partidista, cargado con dinero público para desarrollar el programa electoral socialista y su estrategia ‘progre’”, al tiempo que ha señalado que “Alberto Rojo sólo pretende que los guadalajareños paguemos su fiesta y su agenda ideológica particular, tal y como ya hemos podido comprobar en las pasadas navidades”.



Antonio de Miguel, ha concretado, además, que “nos encontramos ante unos presupuestos que incrementan la presión fiscal sobre los guadalajareños, con un elevadísimo incremento del gasto público sujetado en ingresos ficticios”, y justificó la enmienda a la totalidad que presentó VOX porque “entre otros aspectos, superan en 7,9 millones de euros el techo de gasto, que tienen un déficit de financiación de 6,5 millones de euros debido al desfase y desequilibrio entre ingresos y gastos”.



Durante su intervención, el edil de VOX ha incidido en señalar que “ni los ingresos ni los gastos de estos presupuestos de PSOE y Ciudadanos son realistas, y dejan una evidente incertidumbre para el futuro”, detallando que “hay un gran número de partidas de carácter ideológico, completamente superfluas y muy prescindibles en estos momentos, algunas que son, evidentemente, chiringuitos para colocar amiguetes y estructura del partido, que generan gasto político ineficiente, superfluo y despilfarro”.



Además, De Miguel ha advertido también sobre las “subvenciones nominativas, con una mermada justificación del interés público, una justificación que no puede entenderse sino a través de una visión sectaria y extraordinariamente ideológica del socialismo de Alberto Rojo, con el permiso, autorización, consentimiento, visto bueno y aval de Ciudadanos”.



“Con su apoyo a estas cuentas, Ciudadanos ha terminado de cavar su tumba política en la ciudad de Guadalajara”



Por otro lado, el portavoz de VOX, Antonio de Miguel, ha solicitado tanto a PSOE como a Ciudadanos “prudencia” y “apartar el oportunismo electoralista, cuando queda poco menos de año y medio para la cita con las urnas”. Ha pedido a ambos grupos políticos que forman el gobierno municipal que “dejen de llevarnos al desconcierto económico en este Ayuntamiento, dejen de lado su soberbia y arrogancia, actúen con cautela con nuestro dinero, con sensatez y doten de estabilidad presupuestaria a este proyecto”.



De Miguel se ha dirigido al Grupo Ciudadanos, del que ha señalado que “se ha mimetizado con el PSOE. Pensábamos iban a presentar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos de izquierdas, incluso esperábamos una moción de censura, pero, por lo visto, todo es teatro lo que están haciendo.



Tiran la piedra y esconden la mano”, apostillando que “han perdido una gran oportunidad para distanciarse de todo este malgasto presupuestario encaminado al autobombo político socialista. Quizá la última oportunidad de salir de la tumba política que se han cavado en esta ciudad”.