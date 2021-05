Maribel Cabañero, elegida como nueva secretaria general de CCOO-Construcción y Servicios de C-LM

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 03 de mayo de 2021 , 20:18h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El III Congreso de CCOO-Construcción y Servicios Castilla-La Mancha ha elegido a Maribel Cabañero nueva secretaria general en sustitución de Remedios Toboso, que no optó a la reelección. Cabañero ha obtenido el respaldo del 90 por ciento de las personas que han participado en el congreso, en representación de las 8.500 afiliadas a CCOO Construcción y Servicios en la región Cabañero, hasta ahora responsable de CCOO-CyS en Albacete, ha formado parte, desde su llegada al sindicato, de los sucesivos equipos de trabajo de Toboso. “Sustituirla es un reto abrumador, para mí y para cualquiera. A lo más que puedo comprometerme es a tratar de seguir su ejemplo. Afortunadamente, sé que va a seguir aquí; que podré contar siempre con ella, que podrán seguir contando con ella todas las trabajadoras y trabajadores de nuestra federación”, ha comentado la nueva secretaria, según ha informado el sindicato en nota de prensa.



El III Congreso de CCOO-Construcción y Servicios Castilla-La Mancha ha elegido a Maribel Cabañero nueva secretaria general en sustitución de Remedios Toboso, que no optó a la reelección. Cabañero ha obtenido el respaldo del 90 por ciento de las personas que han participado en el congreso, en representación de las 8.500 afiliadas a CCOO Construcción y Servicios en la región



Cabañero, hasta ahora responsable de CCOO-CyS en Albacete, ha formado parte, desde su llegada al sindicato, de los sucesivos equipos de trabajo de Toboso. “Sustituirla es un reto abrumador, para mí y para cualquiera. A lo más que puedo comprometerme es a tratar de seguir su ejemplo. Afortunadamente, sé que va a seguir aquí; que podré contar siempre con ella, que podrán seguir contando con ella todas las trabajadoras y trabajadores de nuestra federación”, ha comentado la nueva secretaria, según ha informado el sindicato en nota de prensa.



La despedida de Remedios Toboso ha embargado de emoción a todos los asistentes al Congreso. Apenas ha podido leer su informe de gestión, que las delegadas y delegados congresuales conocían previamente y que han aprobado por unanimidad.



También todos los invitados asistentes al Congreso han sido unánimes en expresar el reconocimiento sindical, institucional y social que Toboso se ha granjeado a lo largo de toda una vida dedicada a CCOO y a la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.



El alcalde y el vicealcalde de Albacete, Vicente Casañ y Emilio Sáez; la vicepresidenta de la Diputación, Amparo Torres; varios miembros de la Ejecutiva estatal de CCOO CyS, entre ellos el secretario de Acción Sindical, Rubén Barragán; el secretario de FICA-UGT, Raúl Alguacil; el delegado del Gobierno en CLM, Francisco Tierraseca —que no pudo acudir, pero envió un video—; o Antonio Gutiérrez, exsecretario general de CCOO, han tenido palabras de elogio para la secretaria general saliente.



Carmen Juste, secretaria general de CCOO Albacete, ha tendido la mano a la nueva Ejecutiva y la ha brindado plena colaboración en nombre de la Unión Provincial. De Remedios Toboso ha destacado que es “una mujer enérgica, que se ha dejado la piel en el sindicato, alguien muy comprometida con los derechos de las personas, que siempre ha reaccionado ante las injusticias”.



Por su parte, Paco de la Rosa, secretario general de CCOO en la región, ha agradecido el trabajo de Remedios Toboso a su vez y el papel de esta Federación, “una de las federaciones más pegadas al terreno, que más se identifican con nuestros principios, con nuestra forma de ser, construida desde sus cimientos por Reme”.



“Es alguien especial por su sensibilidad, por su cercanía, tenacidad, por haber sido maestra de centenares de cuadros a lo largo de más de 40 años de carrera sindical, alguien que a mí me enseñó a ser sindicalista”, ha destacado De la Rosa.



“Tenéis que cerrar, y bien, el convenio de la Limpieza y Ayuda a Domicilio de Albacete. Y el de Ayuda a Domicilio de Guadalajara. Y los de RSU de Albacete, Cuenca y Toledo. Y esto no os lo digo sólo a la Ejecutiva, os lo digo a las delegadas y delegados de estos sectores y de estas empresas que estáis aquí; y a todas las compañeras y compañeros que tienen que luchar por su convenio”, ha instado Toboso a los nuevos responsables.



LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, PRIMER OBJETIVO

Maribel Cabañero ha recogido el guante, apuntando que la negociación colectiva es siempre el primer objetivo del sindicato y el reto prioritario que el Congreso marcó a la nueva dirección de CCOO-Construcción y Servicios.



A los convenios abiertos mencionados por Toboso, Maribel Cabañero ha añadido otros objetivos “en los que también venimos trabajando y tenemos que insistir y perseverar: la recuperación de los convenios de la Madera en aquellas provincias donde sigue sin negociarse; la búsqueda de ámbitos de negociación regional para sectores que ahora se negocian provincia a provincia; la campaña de demandas para conseguir el plus de peligrosidad en las cinco provincias de la región para los trabajadores del sector de mantenimiento de carreteras, que siguen sufriendo muchos accidentes de trabajo, muchos muy graves y algunos, mortales”.



También “conseguir que el Acuerdo del Pacto de Estabilidad en las contratas de la Junta, firmado por CCOO y UGT con el Gobierno regional, no sea solo una declaración de intenciones; que tenga el rango legal que corresponde al convenio colectivo. Y extenderlo a diputaciones y ayuntamientos”.



“Acabar de una vez con el Acuerdo-Marco de Cospedal que sigue regulando el acceso a las contratas de la Limpieza de la Junta” y vigilancia de los pliegos de condiciones que emiten las administraciones públicas para adjudicar contratas es otra tarea esencial. “Ojo a lo que pretende hacer la alcaldesa de Almadén, que en el pliego de la limpieza solo dota cuatro contratos y medio, cuando hay quince trabajadores prestando ese servicio. ¿Qué va a pasar con los demás?”, se ha preguntado.



“Y atención y exigencia de cumplimiento de los convenios colectivos, de los pliegos de condiciones, del Acuerdo de Estabilidad en las contratas. Que las administraciones pagan o dicen que pagan a sus contratas, pero luego las empresas no pagan a las trabajadoras. Lo de Netalia es insufrible. Esta empresa, que antes se llamaba Raspeig y cambió de nombre para seguir mamando de las administraciones públicas, lleva años incumpliendo su obligación más elemental, que es pagar a sus trabajadoras”, ha añadido



“Otra gran persona, otra gran sindicalista, que toma las riendas de la federación de Construcción y Servicios de Castilla-La Mancha y a quien le deseamos lo mejor y nos ponemos a su disposición desde la Unión Regional para trabajar codo con codo”, ha brindado por su parte Paco de la Rosa.