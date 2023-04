Continúan los incumplimientos del control y registro de jornada en empresas de CLM : En Guadalajara ya se han impuesto 49 sanciones

martes 18 de abril de 2023 , 13:13h

Nunzia Castelli, secretaria de Acción Sindical de CCOO CLM, subraya los 402.000 euros que han pagado por estas infracciones las empresas incumplidoras en la región, y las consecuencias negativas en la salud y la conciliación de las personas trabajadoras que exceden su horario por sistema

CCOO mantiene activa una campaña informativa en la que incide “en la importancia de que cada persona trabajadora conozca sus derechos en esta y otras condiciones laborales, y no se resigne a aceptar horas extra que no va a cobrar”



Continúan produciéndose incumplimientos en empresas castellano-manchegas en torno al control y registro de jornada y horario, en muchos casos por horas trabajadas que o bien no se computan como tal o no se remuneran y compensan. De hecho, en 2022 la Inspección de Trabajo sumó más de un millar de actuaciones en esta materia, y en esos casos impuso más de 300 sanciones en centros de trabajo de la región por motivos relacionados con el registro de jornada, unas 25 cada mes de media.



En concreto se abrieron propuestas de sanción por 303 infracciones, según datos públicos que figuran en la respuesta a una pregunta parlamentaria en el Senado. La Inspección de Trabajo hizo en Castilla-La Mancha 1.149 actuaciones por el registro de jornada, con lo cual las infracciones superan el 26% de las actuaciones. Las sanciones generadas suman 401.986 euros.



“Que haya este índice de infracciones no es una buena noticia, es síntoma de que muchas empresas siguen ignorando las obligaciones de la ley”, explica Nunzia Castelli, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha. El sindicato “ha intensificado su tarea de informar y formar a delegados y delegadas y personas trabajadoras de la importancia de cumplir con el control y registro de horario y jornada, y denunciar los casos en los que la empresa insiste en incumplir”.



De hecho los datos “constatan la realidad diaria que vemos y en la que CCOO podemos incidir, porque nos constan los casos de muchas empresas de la región que tras la actuación inspectora han tenido que ponerse al día en el pago de horas extra y en la cotización de cada una de esas horas”, indica Castelli.



La secretaria de Acción Sindical recuerda que “a falta de regulación en convenio colectivo, la jornada máxima legal será de 40 horas semanas en promedio en cómputo anual, y es sobre este máximo que se calcula la jornada extraordinaria”. Dichas horas extra son de carácter voluntario para la persona trabajadora, “pero no puede superar las 80 horas anuales, salvo mejor previsión del convenio”.



Que las empresas cumplan esta prescripción es clave y la prueba de que así es se encuentra en el registro de cada centro de trabajo, apunta Nunzia Castelli: “La norma legal obliga a todas las empresas de contar con un registro diario de la jornada en donde se anote el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora”.



La existencia de este registro ha permitido mejorar el control de jornada, pero los incumplimientos aún se producen, indica Castelli, recordando los datos de CCOO previos a la pandemia que indicaban que casi el ocho por ciento de la población asalariada a tiempo completo prolonga semanalmente su jornada por encima de la jornada pactada, “y no recibe una retribución por ello; estamos hablando de una media de 10,5 horas que se trabajan por semana de media por encima de lo cotizado-pagado”.



Los datos de la Inspección de 2022 y para Castilla-La Mancha y el conjunto del país refrendan “que los incumplimientos se siguen dando, y también que tenemos la forma de denunciarlos cuando los conocemos y la empresa no los corrige”, subraya la responsable de Acción Sindical, que añade que “trabajar las horas pactadas es el presupuesto imprescindible para poder asegurar a las personas trabajadoras el respeto de otros derechos básicos, como la salud y la seguridad en el trabajo y la conciliación de la vida laboral con las responsabilidades familiares y con la vida personal”.



Está “sobradamente demostrada” la directa relación de entre largas jornadas laborales y la bajada de la productividad, así como el aumento de la incidencia de la siniestralidad laboral. A ello se añade “que la prolongación ilegal de la jornada tiene un impacto directo en la conciliación del trabajo y la vida personal y familiar, lo cual también incide sobre la multiplicación de los riesgos psicosociales”.



El sindicato hace un llamamiento por tanto a las empresas para cumplir con las jornadas y horarios: “En CCOO CLM redoblamos nuestros esfuerzos para asegurar el correcto cumplimiento de este derecho primordial y hacemos un llamamiento a las empresas castellano-manchegas para que ajusten sus actuaciones a la legalidad vigente y a la protección de los derechos de las personas trabajadoras”.



Asimismo, Comisiones Obreras mantiene activa una campaña informativa en la que, con el lema ‘No es lo que hay’, incide “en la importancia de que cada persona trabajadora conozca sus derechos en esta y otras condiciones laborales, y no se resigne a aceptar horas extra que no va a cobrar, algo que por desgracia sigue ocurriendo”.