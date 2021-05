Merino: “Page niega ayudas a los agricultores para paliar los daños en sus cultivos, pero sí hay dinero para conceder 547.000 euros a los ecologistas para que realicen un estudio sobre el conejo en CLM”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 03 de mayo de 2021 , 18:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha lamentado hoy que el Gobierno de Page haya negado ayudas a los agricultores de nuestra tierra para paliar los daños provocados en sus cultivos, y, sin embargo, sí que hay dinero para conceder 547.000 euros a los ecologistas para que realicen un estudio sobre el conejo en la región.



Así se ha pronunciado Merino, en la rueda de prensa previa a la comisión parlamentaria de Desarrollo Sostenible, donde ha denunciado que ya son siete años los que lleva Page al frente del Ejecutivo “negando ayudas a los agricultores que han sufrido daños en sus explotaciones y sin poner en marcha ningún tipo de medida eficaz para erradicar este problema”.



En este sentido, ha recordado que después de siete años el Gobierno regional sigue sin dar respuesta a los daños irreparables que están sufriendo los agricultores a causa de la sobrepoblación de conejos.



“Siete años con cero céntimos de ayudas, pero sí que hay más de medio millón de euros para que los ecologistas hagan un estudio del conejo en Castilla-La Mancha”, ha indicado Merino.



Acusa al Gobierno de Page de irresponsabilidad y de dejadez de funciones



Además de esto, la portavoz del GPP ha acusado al Gobierno de Page de “irresponsabilidad y de dejadez de funciones” por no haber tomado medidas para controlar la población de determinadas especies cinegéticas, lo que ha provocado que se haya producido una sobrepoblación que ha causado daños “irreparables” en las explotaciones agrícolas.



Así, ha detallado que los conejos “están arrasando cosechas enteras de cereal provocando cuantiosos daños en cultivos leñosos (viña, almendro, olivar o pistacho) sin que Page haya hecho absolutamente nada”.



También, ha recordado que los conejos se están “comiendo la renta, el trabajo y el dinero de nuestros agricultores” y no hay nadie al frente del Gobierno regional que tome cartas en el asunto; ni Page, ni el consejero de agricultura, ni el consejero de Desarrollo Sostenible.



Frente a ello, el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, ha solicitado, en muchas ocasiones, “ayudas compensatorias” para hacer frente a los graves daños que están causando la sobrepoblación de conejos que se “han comido” sus cultivos y sus cosechas.



Además, el PP-CLM ha pedido que los agricultores reciban ayudas para compensar las inversiones que están realizando con el fin de proteger sus cultivos (con mallas y vallados).



60 días esperando la solicitud de comparecencia



Por otra parte, Merino ha denunciado que han pasado 60 días desde que el GPP pidiera la solicitud de comparecencia del consejero de Desarrollo Sostenible para tratar el grave problema de sobrepoblación de conejos en nuestra región.



Así, ha explicado que esta solicitud fue registrada el pasado 15 de febrero en las Cortes Regionales, y que según el Reglamento de la Cámara no pueden transcurrir más de 15 días desde que se solicita.



Sin embargo, “a pesar del retraso” y de los obstáculos y el freno que intenta poner en estas Cortes el Ejecutivo de Page, el PP-CLM va a seguir insistiendo en que se tomen medidas eficaces y necesarias para frenar los daños que están sufriendo los agricultores.



Por ello, ha exigido al consejero que ponga en marcha medidas urgentes porque “es responsabilidad exclusiva” del Gobierno regional controlar la sobrepoblación de especies cinegéticas en nuestro territorio.