Núñez anuncia que el PP-CLM ha presentado cinco PNL para mejorar la sanidad de Castilla-La Mancha recogidas de la sociedad civil regional

martes 27 de abril de 2021

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el partido ha presentado en las Cortes regionales cinco Proposiciones No de Ley (PNL) para mejorar la sanidad de Castilla-La Mancha, con propuestas recogidas de la escucha activa y permanente con la sociedad civil de la Comunidad Autónoma.



Así lo ha avanzado Núñez en una rueda de prensa en el Parlamento autonómico, donde ha destacado que se trata de iniciativas para recuperar la carrera profesional sanitaria, reforzar la Atención Primaria, abordar los problemas de salud mental provocados por la COVID-19, proteger los derechos de los pacientes evitando la publicidad engañosa y poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera.



El líder del PP-CLM ha reclamado al Gobierno de Page la recuperación de la carrera profesional sanitaria, una demanda que han trasladado los propios profesionales sanitarios. “Ha llegado el momento de agradecerles el tremendo esfuerzo que han realizado durante este año de pandemia”, ha dicho.



Núñez ha incidido en que esta petición nace de los propios colectivos y fruto de escuchar sus demandas y entender que “ese esfuerzo que llevan haciendo los profesionales para atender la pandemia tienen que tener su reconocimiento, ahora que el superávit lo permite”.



Fruto de esta escucha a la sociedad civil, el jefe de la oposición ha destacado que otras de las propuestas nace del Colegio de Psicólogos, que alerta de los problemas psicológicos provocados como consecuencia del coronavirus.



Por ello, ha reclamado un aumento del número de personal de las plantillas de psicología clínica y poner en marcha una mesa de trabajo con el Colegio de Psicólogos para abordar los problemas de salud mental que provoca la pandemia y poder ayudar a los castellano-manchegos.



Núñez ha añadido que, tras la escucha al Foro Sanitario de Albacete, el PP-CLM ha presentado una proposición que aborda la necesidad de poner en marcha medidas para garantizar que los pacientes tengan todos sus derechos recogidos y que “no haya engaños” con la publicidad, con el objetivo de que estos no sean estafados.



Igualmente, reforzar la Atención Primaria con más presupuesto, más personal, más medios técnicos o mejorar las instalaciones, haciendo “una verdadera apuesta por la Atención Primaria en Castilla-La Mancha” con presupuesto.



Núñez ha aseverado que esta propuesta surge de escuchar a estos profesionales, que están “atendiendo cada día una consulta” y que conocen la necesidad de bajar el cupo de pacientes por consulta para dedicar más tiempo a los ciudadanos.



El líder de los ‘populares’ también ha destacado que la región tiene un “grave problema” con las listas de espera sanitarias, ya que durante este año “no se han hecho las cosas bien”. “Page y su consejero toman decisiones sin escuchar a nadie”, ha insistido, al tiempo que ha afirmado que mientras Madrid abre un hospital para luchar contra la pandemia, en Toledo el nuevo Hospital Universitario no ha atendido pacientes COVID, algo que ha provocado que las listas de espera se incrementen.



En este sentido, ha propuesto una partida de 20 millones de euros para poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera en Castilla-La Mancha.



Por último, Núñez ha asegurado que existen dos modelos de trabajar, de gobernar y de plantear soluciones a los problemas de los castellano-manchegos. El de Page, que se encierra en su Palacio y solo escucha al consejero y el del PP-CLM que escucha a la sociedad civil, a los colegios profesionales, a los colectivos y a los ciudadanos, detectando sus problemas y planteando las soluciones en sede parlamentaria.