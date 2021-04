Sigüenza celebra el Día del Libro

domingo 25 de abril de 2021 , 19:55h

Sigüenza ha celebrado el Día del Libro con diferentes actos, concursos y actividades, organizados por el Centro Joven La Salamandra, Biblioteca Municipal, desde el Ayuntamiento de Sigüenza, que han contado con el apoyo y la participación de diferentes asociaciones, empresas y en general de la sociedad local.



El viernes, en el Auditorio de El Pósito, y con el aforo controlado, se organizó un cuentacuentos para niños entre 2 y 6 años. El espectáculo infantil, con entrada libre, 'Ups, se me escapó el miedo', les contó a los más pequeños cómo es el miedo de Blu, lo que pasa cuando lo siente, y cómo lo supera. Lo protagonizaron Silvia Becerra y Fany Yuste. Los niños se divirtieron a lo grande con un espectáculo en directo, que cumplió con las preceptivas normativas de seguridad.



Ya el sábado, en horario de mañana y tarde, en un perímetro controlado de la Plaza Mayor, igualmente por prevención, y siempre bajo la atenta vigilancia de una persona que controlaba el aforo limitado, Librería Rayuela y Asociación Teatro en Sigüenza y Punto organizaron un mercadillo de libros, nuevos y usados, en el que además, dos escritores locales, Irene Bodega e Iván Martínez de Miguel departieron con los lectores, y, en el caso de Irene, firmó el libro que tiene recientemente publicado.



Irene, joven escritora de 17 años, publicó hace unos meses la primera parte de su novela 'La última reina'. Ahora ultima la publicación de la segunda. Iván, presentará en mayo, en Sigüenza, su novela 'El tesoro de la Mancha'.



Por la tarde, en el Atrio de la Catedral, se representó el espectáculo musical dirigido a familias 'El Diferente', en el que el grupo guadalajareño Dr. Sapo narra la historia de un extraterrestre atrapado en la Tierra, tratando de encajar en la sociedad. Acompañado por su banda, y también por la actriz y cuentista Marta Marco, Dr. Sapo transportó a niños y mayores al maravilloso mundo de los cuentacuentos, creando un espacio narrativo lleno de magia, acrecentada en este caso por el escenario catedralicio, pero manteniendo la música en directo como principal protagonista.



También concursos.-



Igualmente con motivo del Día Internacional del Libro, el Centro de Información Juvenil “la Salamandra”, en colaboración con la Librería Rayuela, la Biblioteca municipal de Sigüenza, el I.E.S. Martín Vázquez de Arce, el CEIP San Antonio de Portaceli y el Colegio Episcopal Sagrada Familia convocaron el VI Concurso de relato corto de temática libre. En la categoría de 10 A 13 años, el primer premio fue para Alicia Plaza Navidad, por su relato 'Una mágica aventura en familia'. En la categoría de 14 a 17 años, el primer premio fue para Dergis Melisa Mosquea por su trabajo 'En otra vida'.



Además, también hubo concurso de marcapáginas para los niños, en este caso convocado por la Biblioteca Municipal en diferentes edades. En la categoría A, venció Benjamín Piñana, del colegio San Antonio de Portaceli. En la Categoría B, lo hizo Sara Pajares, de las Ursulinas; y en la C, Rut Escurín, del Colegio Sagrada Familia.



“Pese a no poder celebrar actos con normalidad, Sigüenza no ha dejado pasar el Día del Libro, siempre con el respeto hacia las normas de seguridad necesarias. Damos las gracias a asociaciones y empresas por su colaboración desinteresada. Y esperamos que muy pronto, se pueda celebrar este y otros actos con total normalidad”, señala Ana Blasco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Sigüenza.