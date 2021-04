Casasana manifiesta la fe en su patrón San Marcos

domingo 25 de abril de 2021 , 12:28h

La localidad de Casasana ha vuelto a celebrar con devoción su fiesta patronal en honor a San Marcos, en un ambiente condicionado por las restricciones sanitarias impuestas, pero no carente del fervor popular con que esta pedanía de Pareja homenajea a su Santo Patrón.



Este año las condiciones imperantes han impedido la realización de manifestaciones festivas características de esta fiesta como son la hoguera de la víspera, con la consiguiente invitación a bollos y limonada por parte del Ayuntamiento de Pareja, o el tradicional adorno de la imagen del Santo con rosas rojas el día señalado, el 25 de abril.



Tampoco se ha podido celebrar la procesión en que la que la imagen de San Marcos recorre las calles de Casasana a hombros de los fieles, o el resto de celebraciones litúrgicas y manifestaciones del fervor popular que se realizan en circunstancias normales.



No obstante, donde no faltaron fieles devotos fue en la Misa, oficiada por el párroco local Javier Lucía, y a la que también acudieron puntuales al toque de las campanas tanto el alcalde pedáneo de Casasana, Inocente del Río, como el alcalde de Pareja, Javier del Río, que hicieron gala de su buen talante y cercanía hacia los vecinos. Como viene siendo habitual, la ceremonia culminó con el canto del himno local a San Marcos y la adoración de las reliquias del Santo.



Por segundo año consecutivo, tampoco pudieron celebrarse ni el aperitivo que suele ofrecer el Ayuntamiento de Casasana con motivo de la festividad, ni las tradicionales calderetas que a la hora de comer congregan a los vecinos de aquella localidad, que suelen ser rematadas con la afamada repostería local, y que son el preludio a una verbena que comienza vespertina y se alarga hasta la madrugada.



Tal y como reconocen algunos vecinos de Casasana, “lo que no faltará será la misa del día de San Marquillos”, nombre popular con que se conoce a la jornada siguiente a la celebración de la fiesta del patrón de Casasana, y que cierra el ciclo festivo.



Un nuevo frontón



Como contrapunto a una celebración que a todas luces resulta incompleta por imperativo sanitario, y a la espera de tiempos mejores para celebrar a su Patrón, de lo que sí pueden presumir los casasaneros es de un frontón que está viendo finalizadas sus obras de restauración.



Tras unos primeros trabajos realizados en 2019 y que consistieron en el techado del juego de pelota, actualmente está finalizada una segunda fase de la restauración de dicha infraestructura, consistente en la consolidación del suelo de la instalación mediante el uso de hormigón pulido que irá rematado con la resina adherente necesaria para este tipo de obras, y el enlucido de las paredes con la pintura y señalética necesarias para la práctica deportiva.



Javier del Río visitaba la finalización de los trabajos de solado del frontón municipal y lo hacía acompañado de Inocente del Río. Sobre el terreno, ambos coincidieron en que esta infraestructura pronto quedará lista, tanto para su uso deportivo, como para albergar eventos ciudadanos de diferente índole.



En total, el Ayuntamiento de Pareja invertirá más de 60.000 euros en la rehabilitación del antiguo frontón para su uso en diferentes ámbitos, dando así cumplimiento a lo que, tal y como declara el Alcalde de Pareja, Javier del Río, es un “compromiso del Ayuntamiento de Pareja con los vecinos de Casasana”. Por su parte, el Alcalde pedáneo de Casasana, Inocente del Río, reconoció que “es una alegría visitar estas obras porque el pavimento estaba muy deteriorado, y en muy poco tiempo, los casasaneros las estarán disfrutando plenamente”.