Esperanzador inicio de fase de ascenso para FS Pozo de Guadalajara tras superar a Horche (3-2)

domingo 25 de abril de 2021 , 12:16h

Victoria de FS Pozo de Guadalajara en el arranque del Grupo D de ascenso a 1ª Preferente ante Horche (3-2). Los rojillos siguen en la buena línea mostrada los días anteriores, siendo serios atrás y competitivos en los metros finales pese a seguir fallando ocasiones claras.



La primera parte se jugó al ritmo que quiso Pozo, muy seguro con balón y ordenado sin él. Era cuestión de tiempo que llegara el 1-0, y tras varios avisos Escu logró adelantar a Pozo con una gran finalización a 13,47 del intermedio. Los horchanos se cargaron de faltas, y de esa forma llegaron a la 5ª falta a 6 del descanso. Pozo aprovechó la circunstancia, Horche cometió la sexta infracción y los locales tuvieron un tiro de 10 metros que Gabi anotó para poner el 2-0 a 4,04 del intermedio. El duelo estaba encarrilado, pero Horche no se rindió y apenas 39 segundos después un desajuste rojillo en defensa supuso el 2-1 con el que concluyó el primer tiempo.



Sufrimiento rojillo hasta el final para sumar los tres puntos En la segunda parte los verdes subieron varios puntos sus prestaciones, a pesar de que a 17,23 del final Gabi aprovechó un balón largo para hacer el 3-1. El encuentro estaba controlado por los poceros, pero la expulsión de Rober a 12,02 de la conclusión por roja directa complicó mucho la existencia al cuadro rojillo. Se lograron superar con mucho sufrimiento los dos minutos en inferioridad. Horche no dejó de apretar, con un Pozo que jugó muy condicionado al estar con 5 faltas los últimos 11 minutos. El partido se puso más cuesta arriba aun cuando los de verde aprovecharon un claro penalti para lograr el 3-2 a 3,14 del final. Pozo defendió con uñas y dientes, incluso el ataque de porterojugador visitante en el último minuto, pero el marcador no se movió.



Esperanzador arranque en la fase de ascenso para un Pozo que quiere sumar su tercer riunfo consecutivo por primera vez en la temporada la próxima semana ante Quintanar de la Orden.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Luismi Oreja, Escu, Diego, Gabi y Jorge del Moral -cinco inicial- Curi, Andrés Romero, Arturo de Domingo, Rober González, Jaime y Pablo Salas.



Goleadores: Gabi (2) y Escu.