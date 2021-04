El PP dice que ayer Page “volvió a dar la espalda al empresario y al trabajador, quizá porque él nunca ha trabajado en la empresa privada, solo las conoce de las visitas y de las fotos”

viernes 23 de abril de 2021

La senadora del Partido Popular por Castilla-La Mancha, Pilar Alía, ha pedido esta mañana a Page que “reconsidere la situación económica de la región, flexibilice todas las medidas y que aperture los perímetros para que los empresarios puedan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones y con las mayores garantías y la economía regional pueda salir a flote cuanto antes”.



La senadora popular ha hecho estas declaraciones en la ciudad de Guadalajara acompañada por el también senador, José Luis González Lamola, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero y concejales populares. En este marco Alía ha apuntado que el líder del PP-CLM, Paco Núñez, pidió ayer en las Cortes Regionales, una vez más, que fuera flexible con la apertura de la hostelería “porque este sector forma parte importante del PIB de nuestra región en ciudades que son Patrimonio de la Humanidad como Cuenca y Toledo”.



En concreto, el PP-CLM pidió una apertura general de la hostelería mientras no haya un confinamiento general, la apertura de barra, un porcentaje más alto en interiores y exteriores y lamentablemente “una vez más el Partido Socialista dio la espalda a este sector clave”.



Además, Alía ha criticado la gestión del Ejecutivo regional que en las últimas semanas se ha caracterizado por continuos bandazos del Gobierno en la aplicación de los niveles provocando “que el autónomo y el empresario no puedan trabajar en condiciones y generándoles unos costes innecesarios en una situación económica tan delicada como la que atravesamos”.



Pese a las continuas peticiones del PP-CLM de Paco Núñez, “ayer Page volvió a dar la espalda” al empresario y al trabajador “quizá porque él nunca ha trabajado en la empresa privada, solo las conoce de las visitas y de las fotos”. Alía ha apuntado que Page “siempre ha trabajado en la política y en el ámbito público y lo que le falta pisar el terreno en el ámbito privado”.



Por otra parte se ha referido a la tributación en nuestra región y ha criticado la subida de impuestos anunciada por la ministra “que una semana después se desdecía” pero lamentablemente, ha dicho, “nos tienen acostumbrados a los vaivenes y solo aciertan cuando rectifican y eso es lo más grave”.



En este sentido, ha recordado que Núñez ha vuelto a pedir una bajada de impuestos para los vecinos de nuestra región. Alía ha explicado que hay impuestos que Page tiene en su mano para legislar y poder manejar a la baja para los ciudadanos de la región. En concreto, la senadora se ha referido al IRPF de Castilla-La Mancha señalando que es la única tarifa de España, que en la tarifa general y la autonómica son iguales, “por tanto la tarifa autonómica más alta de España”. Otra tributación más alta es el impuesto de Transmisiones Patrimoniales un 3% superior al de Madrid y uno de los más altos de España, al igual que el de Actos Jurídicos Documentados.



Además ha recordado que cuando Page llegó al Gobierno subió el impuesto de Sucesiones y Donaciones y en todos estos años no lo ha vuelto a bajar y tampoco ha suprimido el impuesto de Patrimonio. Por todo ello, ha exigido “una bajada de impuestos a nivel regional”.



Finalmente ha hecho mención a las ayudas de Europa y a la necesidad de saber cómo va a ser el reparto entre las distintas regiones. En este sentido, Alía ha pedido a Page que, ante estas ayudas millonarias, “incrementen en número de actividades a las que puedan llegar porque ahora queda muy limitado en base a unos códigos nacionales de actividad totalmente obsoletos en nuestros días. Castilla-La Mancha, sus empresarios, sus pymes y los autónomos necesitan trabajar”, ha zanjado.



Por su parte, el portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento, Jaime Carnicero, ha lamentado que en Guadalajara se siga “la misma línea de descontrol, falta de proyecto e iniciativa que tenemos con el gobierno de Pedro Sánchez y de Emiliano García-Page”. Carnicero se ha referido a la modificación de crédito de 3 millones de euros que Rojo va a proponer “sin haber hablado con ningún grupo de la oposición” o el plan anunciado hoy por Page “al que se le dan muy bien los títulos y la programación de planes, mientras que la materialización y la ejecución de los mismos ya es otra cosa para el Partido Socialista.



El portavoz popular ha reivindicado de nuevo la convocatoria de la Mesa de la Recuperación por Guadalajara que el mismo alcalde creó y que el Grupo Popular solicitó la semana pasada públicamente y por escrito, pero “no hemos obtenido respuesta de ningún tipo”. Y eso denota, ha dicho Carnicero, que “la inseguridad de Rojo y su falta de gestión le hacen seguir escondido en su despacho sin querer escuchar a la calle, con miedo a la opinión pública, y sin proponer ni un solo proyecto de futuro para nuestra ciudad”.