Una caravana de más de 500 vehículos PROTESTAN en Guadalajara por las RESTRICCIONES y CIERRES impuestos por la Junta de Page : "Queremos trabajar, BASTA YA"

Más de 500 vehículos se manifiestan en Guadalajara por las continuas restricciones y cierres impuestos por la Junta de Page que hacen inviable la continuidad de empresas, pymes y autónomos

domingo 18 de abril de 2021 , 18:08h

Bajo las consignas #QueremosTrabajar, #BastaYa o #SinEmpresariosNoHayFuturo, más de medio millar de vehículos se han manifestado por las calles de Guadalajara para hacer visible la crítica y dramática situación por la que están atravesando las empresas, pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara desde hace más de un año.



Los empresarios han salido a la calle para manifestar su disconformidad a las continuas restricciones y cierres que hacen inviable la continuidad y gestión de las empresas, pymes y autónomos de la provincia de Guadalajara.



María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara encabezaba esta caravana de protesta empresarial a la que han acudido los presidentes, vicepresidentes y representantes de las 35 asociaciones y federaciones miembro de la Patronal alcarreña. Quien, a su vez, ha sido la encargada de leer un manifiesto, donde, anteponiendo la salud de las personas, y con un recuerdo a las familias y amigos de los fallecidos, ha hecho visible la fortaleza y el poder de resistencia del empresariado de la provincia de Guadalajara, pero también ha hecho evidente el agotamiento de estos empresarios ante las restricciones, sobre todo de aquellos que llevan más de un año cerrados o de los que, aunque les dejen abrir, lo hacen con grandes restricciones y sin saber, cuando les vuelven a obligar cerrar.



Con esta caravana y, como ha puesto de manifiesto la presidenta de los empresarios alcarreños, los empresarios, las empresas, las pymes y los autónomos de la provincia de Guadalajara dicen ¡basta!, y piden bien alto una cosa ¡Que nos dejen trabajar!, por qué al final, es lo que saben hacer, trabajar para crear riqueza y puestos de trabajo en nuestro territorio.



María Soledad García no se ha olvidado, si acaso, de los más damnificados, del ocio nocturno, del turismo, de la hostelería, del comercio, de las peluquerías, de tantos otros que, en mayor o menor medida están sufriendo las decisiones, muchas veces incomprensibles de los gobernantes.



Las empresas de la provincia de Guadalajara son seguras, continuaba la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, tenemos unos empresarios comprometidos con la salud de nuestros vecinos, con la salud de sus clientes, pero estamos hartos de tantos cierres y restricciones.



Por este motivo, como explicó García, con esta caravana de protesta empresarial “reivindicamos nuestro trabajo y nuestros esfuerzo para sacar nuestra empresas adelante, por mantener todos los puestos de trabajo que dependen de nosotros”.



Por estos y más motivos, desde CEOE-CEPYME Guadalajara se pide un plan de apoyo con medidas reales. Unas medidas que permitan la supervivencia de las miles de empresas, pymes y autónomos que hay en nuestra provincia. Ayudas a fondo perdido y no tanto crédito que lo único que hace es endeudar más a nuestras empresas. Unas medidas que no ahoguen más a nuestro mundo rural, así como el mantenimiento de los ERTEs, una herramienta que ya ha demostrado su eficacia en el mantenimiento del empleo y que los fondos que están por llegar, los que vienen de Europa, lleguen a las empresas y que sea un balón de oxígeno para un colectivo que no aguanta más y que solo quiere, que les dejen trabajar.



Una caravana de protesta empresarial que salió desde el Pº del Ocio (campa del ferial), con salida hacia Pº del Ocio, para seguir por la C/ Eduardo Herrera Petere, Glorieta de los Aparejadores, Avda. de Eduardo Guitián, Glorieta de los Scouts, continuando por C/ Mirador del Balconcillo, C/ Salvador Dalí, pasando por la Avda. de Castilla hasta C/ Toledo, para continuar por la C/ Virgen del Amparo, Plaza de Santo Domingo, C/ Capitán Boixareu Rivera (La Carrera), se realizará el cambio de sentido en Bejanque para volver a subir por la C/ Capitán Boixareu Rivera (La Carrera), continuando la caravana por el Pº del Doctor Fernandez Iparraguire, Glorieta Victimas del Terrorismo, C/ Salvador Dalí, Avda. Mirador del Balconcillo, C/ La Riberica, Pº. del Ocio para finalizar la marcha en la Campa del Ferial.



Los empresarios guadalareños que ha protestado desde sus coches han reclamado también una moratoria automática con ampliación de los periodos de carencia para la devolución de los créditos, durante el tiempo en vigor del estado de alarma o declaración en pandemia, y la derogación de la cláusula en los ERTE del mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.



Al inicio de la protesta, se ha podido ver a diversos políticos, entre ellos el presidente regional del PP, Paco Núñez.