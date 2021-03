CSIF critica de nuevo el RETRASO en la baremación de la bolsa de trabajo del Sescam

miércoles 31 de marzo de 2021 , 14:19h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica un nuevo retraso de la bolsa de trabajo Selecta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que continúa sin ser actualizada al continuar los problemas técnicos.



Tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de Selecta celebrada ayer, CSIF reclama de inmediato todos los recursos materiales y humanos necesarios para proceder a la baremación de los méritos del personal estatutario con carácter de urgencia.



No en vano, y a pesar de que el consejero de Sanidad anunciase el pasado 25 de febrero que en dos o tres meses se culminaría el proceso, la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam ha informado que no se podrá comenzar a baremar la convocatoria de 2019 hasta el 1 de septiembre debido a un problema técnico que persiste. La Administración añade que en la primavera de 2022 quedará la Bolsa Selecta totalmente actualizada con las convocatorias restantes.



CSIF considera que este retraso no está justificado; el 9 de febrero ya se comunicó que había un problema técnico y ahora se anuncia que hasta septiembre no se comenzará a baremar. Desde mayo de 2019 se está a la espera de una nueva actualización de méritos para una bolsa de trabajo que permite llamamientos urgentes y el sustento para muchos profesionales.