CSIF señala que la propuesta de la Junta de Page es peor que el Pacto de 2017 al no dar estabilidad a los docentes interinos de Castilla-La Mancha

CSIF no apoya la propuesta del Pacto de interinos de la Consejería de Educación

martes 07 de marzo de 2023 , 20:23h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se opone a la propuesta del Pacto sobre la ordenación de las bolsas de trabajo de los aspirantes a interinidades presentado por la Consejería de Educación por ser incluso peor al anterior.



Para CSIF, la propuesta de la Consejería de Educación, presentada esta mañana en Mesa Sectorial, no sirve para dar estabilidad a este colectivo, no se ajusta a las necesidades actuales de una educación pública en la que faltan docentes en muchas materias y provoca en definitiva que los interinos de Castilla-La Mancha sean los peor tratados de toda España.



El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, señala que “este Pacto, que es similar al 70 por ciento al que teníamos, es incluso infinitamente peor al que teníamos y firmamos en diciembre de 2017”.



Ranz añade que, con la actual redacción del documento que recoge cambios de ponderación en las notas y cambios de valoración del tiempo trabajado, “no es posible rubricar este Pacto. No es extraño que falten profesores, especialmente en algunas asignaturas como Matemáticas, Física y Química, Informática… Los compañeros, en cuanto pueden dejan de trabajar en Castilla- La Mancha y se van a otra comunidad”.



Además, la Consejería ha dado luz verde a que los opositores copien a mano la unidad didáctica antes de su defensa en el próximo proceso selectivo de Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores de Formación Profesional, que se celebrará entre los meses de junio y julio; “algo totalmente prehistórico”, apostilla Ranz.



Así, reclama a la Administración la convocatoria de mesas técnicas para abordar este Pacto, que antes de contar con el visto bueno de la parte sindical debe añadir notables mejoras.



Por último, CSIF alerta que tras el Acuerdo sobre mejora del sistema educativo y las condiciones laborales del personal funcionario docente no universitario, firmado entre el Gobierno regional, ANPE y UGT el pasado mes de enero, se está produciendo una devaluación de la educación pública de Castilla-La Mancha. “Llevamos más de diez años de recortes que no se revierten”, concluye Ranz.