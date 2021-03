ASAJA CLM asegura que no ha habido ni una sola medida para apoyar el riego del campo

lunes 22 de marzo de 2021

Coincidiendo con la celebración el Día Mundial del Agua, ASAJA Castilla-La Mancha se ha concentrado en Carrascosa del Campo, Cuenca, para "demandar políticas hidráulicas acordes con los intereses del sector agrario y ganadero".



Una veintena de responsables de la organización agraria, agricultores, ganaderos y representantes de las comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS) han asistido al acto simbólico que se ha celebrado en la presa de Campos del Paraíso, por donde atraviesa la obra de la Tubería Manchega, para protestar por la falta de apoyo para el campo.



“Una cosa que llevo oyendo 25 años, la tubería a la llanura manchega, que debería servir para alimentar a la población y para usos industriales, y lo que sobrara para la agricultura, donde se lleva ya invertido 150 millones. Y 25 años después, es una obra que se ha parado”, explicaba el presidente de ASAJA CLM, Fernando Villena.



En este sentido, el secretario general de la organización agraria, José María Fresneda, lamentaba que “en Castilla-La Mancha con el agua nunca jamás se ha hecho absolutamente nada, nunca se ha facilitado que llegue el agua a los que lo necesitan. Lo único que se ha conseguido aquí con el agua es que, cuando nos encerramos en Socuéllamos, se resolviera el problema del Estatuto de la Viña y del Vino y conseguimos que se pudieran regar las viñas. Desde entonces, ni una sola medida para ayudar a los agricultores, ni una sola medida para apoyar el riego del campo”.



Por eso, han criticado que el agua sea un tema recurrente político “cada vez que llegan las elecciones o cuando llega un acontecimiento político”, como ha señalado Villena. Por su parte, Fresneda ha recordado que “el Gobierno de la Nación ha hecho un documento sobre la nueva cultura del agua que dice no a los trasvases. Y el Gobierno de la región, que estará en sintonía con el de la Nación, sin embargo, sí dice que con el agua del trasvase se va a resolver el problema de las explotaciones prioritarias y de los pozos irregulares. Se comprometió en una campaña electoral regional y nacional. No ha llegado todavía ni una gota de agua ni se espera que se resuelva”.



Desde la organización agraria también han exigido a los gobiernos que inviertan en infraestructuras “porque hay compromisos, como los del plan de recuperación, que no se terminan de definir para resolver ese problema de infraestructuras” ha explicado Fresneda refiriéndose a que no hay nada del presupuesto de los fondos de recuperación destinado a la creación de nuevas infraestructuras en la región para transformaciones de secano a regadío.



Sobre la Ley de Agua de Castilla-La Mancha, el secretario general ha asegurado que “nosotros nos hemos opuesto porque quieren aplicar un canon que dicen que no va afectar a los agricultores, pero que, si revierte en una cooperativa o en una industria agroalimentaria, el precio que cobrará el agricultor, ¿no contemplará el canon del agua? Pues como siempre, a resultas, como toda la vida”.



Por todo ello, ASAJA Castilla-La Mancha ha subrayado que trazará la raya roja, defendiendo “a todos los que riegan de forma legal, los que están esperando a que se regularice su pozo ocho y diez años y todos los jóvenes que se quieren incorporar” recordando que ellos no son los responsables “de esquilmar el acuífero. Tienen que mirar en otra dirección, no en dirección de los agricultores”.



Finalmente, los participantes en la concentración han defendido un proyecto de economía productiva para la región “que resuelva el problema de los agricultores y ganaderos” que ahora se ha visto acrecentado por la pandemia. “Queremos agua, que el agua no sea un conflicto y que sirva para generar un sistema productivo importante en nuestra región”, ha concluido Fresneda.