OKDIARIO denuncia que el socialista José Bono constituye 4 ‘offshores’ en República Dominicana tras concederle su presidente la nacionalidad

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de marzo de 2021 , 19:09h

Según publica el periodista Manuel Cerdán en el diario digital OKDIARIO este lunes el ex ministro socialista José Bono constituyó, entre septiembre y octubre de 2020, cuatro sociedades offshores en la República Dominicana coincidiendo con la obtención de la nacionalidad del país caribeño, otorgada por el nuevo presidente Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las relaciones entre Bono y Abinader son tan estrechas que la decisión presidencial ocupó uno de los primeros decretos, tras acceder a su cargo el 16 de agosto pasado.



Según publica el digital OKDIARIO, José Bono figura en las cuatro sociedades dominicanas como titular, todas ellas de nuevo cuño y constituidas para su uso personal, como puede consultarse en el registro oficial de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). Las cuatro offshores, que pueden operar tanto en República Dominicana como en España o en cualquier país del mundo son: Teivelpir RD (inscrita el 14 de septiembre de 2020), Veleta Sociedad (14 de septiembre de 2020), Vetapir (19 de septiembre de 2020) y Grupo Tiseck (19 de octubre de 2020). Las cuatro sociedades tienen su domicilio social en un edificio denominado Centre One, ubicado en la esquina de las calles Luis Scheker y Mustafa Kemal Ataturk, en Santo Domingo.



Añade el digital OKDIARIO que el socialista José Bono podría haber adquirido cualquier otra sociedad inactiva del registro dominicano, pero prefirió crear nuevas mercantiles. En el ONAPI figura otra marca inactiva –Inversiones Veleta– que coincide en el enunciado con Veleta Sociedad, pero el ex presidente del Congreso dio instrucciones para constituir sociedades desde cero.



OKDIARIO se ha puesto en contacto con José Bono este domingo para contrastar esta información y saber qué tipo de negocios desarrolla con sus sociedades de República Dominicana. Sin embargo, al conocer el contenido de la consulta, Bono ha interrumpido abruptamente la conversación antes de colgar el teléfono: «No, no, muchas gracias, encantado de saludaros».