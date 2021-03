Isabel Díaz Ayuso recibe el premio Región Emprendedora Europea concedido a la Comunidad de Madrid por UE

lunes 22 de marzo de 2021 , 19:52h

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este jueves pasado el premio a la Región Emprendedora Europea 2021-2022, otorgado a la Comunidad de Madrid por el Comité Europeo de las Regiones (CDR). En esta convocatoria han optado al galardón trece candidaturas de once Estados Miembros y el organismo de la UE ha querido reconocer el “espíritu emprendedor para una recuperación sostenible".



La presidenta, que ha recogido el reconocimiento en un acto telemático celebrado durante la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones, ha agradecido el Premio, asegurando que “ilustra el trabajo” de una región con políticas liberales basadas en la bajada de impuestos y que han permitido que Madrid sea el “motor de España”.



En este punto, ha destacado también la labor de los ciudadanos de Madrid, “que vienen de todos los rincones del mundo”. “Somos una región integradora, no importa de dónde se viene”, ha señalado Díaz Ayuso, para añadir que, frente a las subvenciones, se viene buscando incentivos y emprendimiento. “Madrid no parte de datos negativos sino positivos porque nos hemos mantenido con mucho esfuerzo y sacrificio”, ha apuntado la presidenta, quien ha asegurado que la Comunidad será una “región que a Europa le va a dar muy buenas noticias en los próximos años”.



En esta convocatoria también han sido premiados el municipio de Castelo Branco (Portugal), el municipio de Gabrovo (Bulgaria), la región de Helsinki-Uusimaa (Finlandia), la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia) y el voivodato de Silesia (Polonia). Hasta ahora, las ediciones del premio Región Emprendedora Europea habían sido siempre anuales, pero la crisis del COVID-19 obligó a aplazar la convocatoria para presentar las candidaturas para los premios.



De este modo, en la edición bianual 2021-2022, han destacado estas seis regiones premiadas por contar con la mejor estrategia para potenciar el emprendimiento empresarial, de forma innovadora y sostenible, independientemente de sus dimensiones, riqueza y competencias, y teniendo en cuenta los desafíos sociales del contexto en que se desarrollan.



Promoción del emprendimiento en la Comunidad de Madrid



De todas las iniciativas de la Comunidad, el Comité Europeo de las Regiones (CdR) ha destacado la estrategia de promoción del emprendimiento de la Dirección General de Autónomos, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, centrada en la creación de un Consejo de Emprendimiento, un organismo que pretende ser un punto de encuentro que reúna a los distintos actores del mundo del emprendimiento, las Pymes y microempresas, para generar sinergias.



La creación del Consejo de Emprendimiento está prevista para diciembre de 2021, cuando se espera cierta recuperación tanto a nivel regional como nacional y global, tras la crisis del coronavirus. En este contexto, la Comunidad de Madrid pretende dar un mayor impulso, actuando conjuntamente con el sector privado, para volver a la senda del crecimiento económico y social.



La estrategia responde estrechamente a las directrices políticas de la Unión Europea para las pequeñas y medianas empresas y moviliza importantes recursos, teniendo en cuenta especialmente los intereses de las mujeres emprendedoras.