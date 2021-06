ASAJA CLM pide que la modificación del PDR impulse el sistema productivo

viernes 11 de junio de 2021

ASAJA Castilla-La Mancha ha planteado que la propuesta de la 9ª modificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 de Castilla-La Mancha presentada por la Consejería de Agricultura debe contemplar una apuesta clara por el sistema productivo de la región.



Así se lo ha trasladado la organización agraria, como miembro del Comité de Seguimiento, en las alegaciones y observaciones presentadas a la propuesta de modificación del PDR, en la que se tiene previsto incorporar los fondos de transición y los fondos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE).



La organización agraria ha criticado que la mayor parte de las líneas que recibirán un elevado importe de los fondos de recuperación y de transición son medidas no productivas y, por lo tanto, no afecten a agricultores ni ganaderos.



Por eso, ASAJA CLM ha subrayado la importancia para el medio rural de que se transfieran más fondos a medidas estratégicas como los regadíos, los planes de mejora, las zonas con limitaciones naturales, etc. Igualmente, ha señalado los jóvenes como pilar fundamental para la reactivación de la agricultura y la ganadería en las zonas rurales.



Recuperación del potencial del olivar



En cuanto a la orden que prepara la Consejería de Agricultura para la recuperación del potencial del olivar afectado por el temporal Filomena, ASAJA CLM ha valorado su puesta en marcha, pero ha señalado que el presupuesto asignado es insuficiente para hacer frente a las pérdidas reales.



Así lo ha valorado la organización agraria después de estudiar la 9ª modificación del PDR en la que se enmarca esta nueva medida.



En este sentido, ASAJA CLM ha pedido que no se excluya a ningún olivarero afectado, se priorice a los agricultores profesionales y se atiendan todas las demandas, de manera que se pueda recuperar el olivar dañado que asciende a unas 72.000 hectáreas en la región.



Informe de Ejecución 2020 del PDR



Por otro lado, ASAJA CLM ha analizado también el Informe de Ejecución 2020 del PDR y ha criticado que, aunque se aprecia una mejor optimización de los fondos, la gestión se puede mejorar para que las ayudas europeas lleguen de una manera más rápida y eficaz a los agricultores y ganaderos.



En esta línea, la organización agraria ha pedido que se abonen los pagos pendientes de convocatorias con retrasos de hasta 3 y 4 años, tales como las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal) o las de creación de empresas agrarias para jóvenes e inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas.