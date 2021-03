Guarinos reclama a Page que acepte la propuesta de Paco Núñez para alcanzar un acuerdo conjunto en el que se incluya a los sectores que Sánchez ha excluido del Real Decreto-Ley de ayudas Covid-19

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 22 de marzo de 2021 , 12:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha reclamado hoy a Page que acepte la propuesta del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, para alcanzar un acuerdo conjunto en el que se incluya a los sectores que Sánchez ha excluido del Real Decreto-Ley de ayudas Covid19.



Así se ha pronunciado Guarinos en rueda de prensa, donde ha recordado que el PP-CLM llevará al próximo pleno del jueves un Debate General relativo a la modificación del Real Decreto-Ley que ha aprobado el Gobierno de España y el PSOE, sobre ayudas por razón de la Covid19, para incluir en el mismo a aquellos sectores que han quedado “excluidos” y que han sido “abandonados y apartados” por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, hasta ahora con el beneplácito del mismo Gobierno regional de Emiliano García-Page.



Una propuesta que fue registrada en la tarde de ayer en las Cortes Regionales, con la que el Grupo Parlamentario Popular y su presidente, Paco Núñez, pretende que el Gobierno regional, de una parte, respalde la modificación de la norma citada y, de otro, el apoyo a los sectores económicos excluidos de las ayudas Covid19 mediante el compromiso de poner encima de la mesa una cantidad económica que, mientras se modifica la norma nacional, se destine a ayudar a las empresas y familias de la región a las que Sánchez ha dejado fuera a la hora de repartir los fondos procedentes de Europa.



Guarinos ha lamentado que, a esta hora de la mañana, el PSOE de Page aún no se ha puesto en contacto con el Grupo Parlamentario Popular para mantener la reunión solicitada y llegar a un acuerdo, a una propuesta conjunta, de cara al pleno del jueves.



La dirigente popular ha insistido en que la propuesta del PP-CLM tiene dos aspectos fundamentales; el primero, saber si la intención de Page de ayudar a estos sectores es real o se trata de “un anuncio más”, y la segunda, se trata de que el Gobierno regional asuma ayudas temporales a los sectores excluidos mientras se modifica el Real Decreto-Ley.



Guarinos se ha mostrado “convencida” de que el talante negociador y el consenso entre los dos grupos parlamentarios mayoritarios se materializará en un acuerdo conjunto para rescatar a aquellos sectores tan esenciales para el desarrollo y la economía de nuestra región, porque hay en juego miles de puestos de trabajo y cientos de empresas. Por parte de Paco Núñez, la mano sigue tendida y la confianza en que se consiga una propuesta conjunta también.



Page no puede negarse a un acuerdo para defender a su tierra y a su gente, hasta ahora se ha posicionado con el PSOE, con su partido, dejando de lado a sus paisanos. Ahora tiene que demostrar si lo que le importa verdaderamente es su tierra, o si sigue anteponiendo sus intereses políticos al futuro de la región a la que representa. “Page no puede seguir dando la espalda a Castilla-La Mancha y no puede continuar defendiendo a su jefe, Pedro Sánchez, y abandonando a los sectores estratégicos para la economía regional”.



Por eso, Guarinos tiene la confianza de que, en esta ocasión, Page estará por una vez al lado de los castellano-manchegos y no al lado de su partido.



En este sentido, ha señalado que el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez demuestra el engaño permanente al que nos tienen acostumbrados en esta pandemia, ya que “no es de recibo” que deje fuera a sectores fundamentales para la economía de nuestra región como el sector del vino, las peluquerías y centros de estética, los centros y academias de enseñanza no reglada, los fabricantes y tiendas de productos turísticos y souvenir, las autoescuelas, los talleres de reparación de vehículos y de repuestos del automóvil, los feriantes, el sector del ocio y la cultura, el sector del calzado, tiendas de iluminación, decoración y mobiliario, las actividades artísticas y literarias, venta de electrodomésticos, jugueterías, floristerías, estaciones de servicio, agentes comerciales y otros tantos.



Guarinos ha destacado que son autónomos y empresas que necesitan ahora más que nunca que se les rescate y, sobre todo, necesitan el respaldo de su gobierno, del Gobierno de Page, exactamente igual que ha hecho Ayuso en la Comunidad de Madrid.



Por último, ha dicho que el Gobierno regional “no puede permanecer como un simple espectador ni como un colaborador necesario de las políticas de Sánchez que están arruinando a miles de españoles y contribuyendo al cierre de miles de empresas y trabajadores de nuestro país”. No puede convertirse en lo que ha sido hasta ahora, en un cómplice de las pésimas políticas económicas y sociales que viene aplicando el Gobierno de España y que están arruinando a miles de empresas y familias, una vez más, en nuestro país y en nuestra región.