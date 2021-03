La Asociación de Peluquerías y Centros de Estética de Guadalajara VUELVE A CONCENTRARSE para pedir la bajada del IVA al 10%

lunes 22 de marzo de 2021 , 13:08h

La Asociación provincial de Peluquerías y Centros de Estética de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, se han vuelto a concentrar esta mañana, a las puertas de la Subdelegación del gobierno en Guadalajara, para solicitar, una vez más, la bajada del IVA al 10%. Un sector que sigue siendo considerado esencial y que tiene el IVA de los productos de lujo.



Siguiendo todas las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, una veintena de profesionales del sector de la peluquería y la estética de Guadalajara capital, han reivindicado, no solo la bajada del IVA, sino el hecho de que este sector se haya quedado fuera del último paquete de ayudas aprobado por el gobierno para las empresas afectadas por el COVID-19.



Durante la concentración, que se realizaba a nivel nacional, se ha procedido a la lectura de un manifiesto por parte de Rebeca Calleja, presidenta de la Asociación provincial de Peluquerías y Centros de Estética de Guadalajara, quien ha estado acompañada por Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara y donde, se ha reclamado el IVA reducido que perdieron en 2012, recordando también que, en 2018, se aprobó un PNL para devolver al sector el IVA reducido, pero a día de hoy, no se ha llevado a cabo.



Como ha explicado la presidenta de la Asociación provincial de Peluquerías y Centros de Estética de Guadalajara, Rebecca Calleja, “nuestros establecimientos se has visto muy afectado por la crisis del coronavirus”, añadiendo, “nos hemos tenido que adaptar y reducir nuestros aforos”.



En 2020 se produjo un descenso de la facturación, a nivel nacional, de casi un 40%, lo que supuso un descenso de 1.552 millones de euros y, hasta finales de marzo, se estima que habrán desaparecido 28.800 salones y se habrán perdido 55.000 puestos de trabajo.



Desde la Asociación provincial de Peluquerías y Centros de Estética de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, se pide unidad a los partidos políticos en la votación de la PNL por la bajada del IVA que tendrá lugar mañana en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Al tiempo que solicitan la inclusión del



CNAE de peluquería y estética en el Plan de Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial.



Unas medidas, tanto la bajada del IVA, como la inclusión del CNAE del sector en el plan de ayudas, imprescindibles ante la dramática situación del sector que, en 2020 y como consecuencia de la crisis del coronavirus, tuvo una pérdida de volumen de negocio del 38,8%, y que, según los estudios de perspectivas en el sector, puede agudizar su retroceso en 31,8% en 2021, suponiendo, en términos absolutos una pérdida del 58,3% del volumen de negocio de la imagen personal, retrocediendo desde los 4.000 millones de euros facturados en 2019 a 1.670 millones en 2021, con la consecuente destrucción de decenas de miles de empleos, principalmente femenino, joven y autónomo, que pueden pasar, en gran medida, a la economía sumergida.