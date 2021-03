Paco Núñez muestra su apoyo al mundo del toro en la región y exige “que no se deje atrás” a un sector “tan nuestro”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 21 de marzo de 2021 , 10:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su apoyo al mundo del toro en la región y ha exigido “que no se deje atrás” a un sector “tan nuestro” y que tanto calado y peso tiene tanto en la cultura popular como en la economía castellano-manchega.



De esta forma lo ha afirmado el presidente de los populares que asistía a una corrida de toros en Ossa de Montiel (Albacete), primera de la temporada en la región y primera feria taurina del panorama nacional, un festejo en el que lidiaron los diestros Esaú Fernández, Filiberto y el castellano-manchego Mario Sotos al que Núñez pudo transmitir su apoyo.



Allí, Núñez se ha referido a la gran tradición y afición taurina que existe en Castilla-La Mancha, que convierte a nuestra tierra en uno de los primeros territorios en el país en número de festejos a lo largo del año, por lo que es un sector a tener en cuenta a la hora de evitar que quede abandonado en el olvido por las restricciones que ha supuesto la pandemia del COVID.



De esta forma, el responsable de los populares en la región ha pedido a la administración regional “que no deje en el olvido a los toros” ya que es un sector del que vive muchísima gente en la región, desde ganaderos o toreros, hasta empresarios de las plazas de toros, todos ellos han visto como en el último año se ha reducido a cero su actividad y no han recibido ni un céntimo de ayuda por parte del ejecutivo de Page.



El presidente del PP ha deseado que, ahora que comienza la temporada, se pueda compaginar la salud con la asistencia a espectáculos taurinos cumpliendo todas las medidas higiénicas y sanitarias, con el fin de que también el mundo del toro recupere su actividad y pueda volver a recibir ingresos para no verse obligados a despidos, ceses de actividad o cierres de empresas.



Por último, Paco Núñez ha querido resaltar que, como gran aficionado que es, la mejor forma de reclamar para el sector taurino lo que merece es desde el tendido, presenciando un festejo taurino, por eso no quiso dejar pasar ayer la ocasión de presenciar el primero de la temporada en Castilla-La Mancha.