Nuñez reclama desde Guadalajara que Page ponga encima de la mesa un verdadero Plan de Rescate al Tercer Sector con dinero “que llegue realmente a los colectivos sociosanitarios”

REDACCION

miércoles 24 de febrero de 2021 , 13:03h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha avanzado que el partido llevará a las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa parlamentaria que contemple un Plan de Apertura inmediata de los Centros de Día y Centros Ocupacionales de la región, ya que, en un momento en el que los usuarios lo necesitan más que nunca, “es incomprensible” que estas instalaciones estén cerradas.



Así lo ha manifestado el líder del PP durante una rueda de prensa en el Parque de la Concordia de Guadalajara, junto a la presidenta provincial del PP y vicepresidenta de las Cortes regionales, Ana Guarinos, antes de mantener un encuentro con la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara (Asidgu), donde ha añadido que esta apertura debe realizarse con un protocolo COVID, con unos porcentajes claros de ocupación y con unos horarios definidos.



Además, Núñez ha exigido a Page que ponga encima de la mesa un verdadero Plan de Rescate al Tercer Sector, con dinero “que llegue realmente a los colectivos sociosanitarios de Castilla-La Mancha”. En este sentido, ha recordado que ya pidió al jefe del Ejecutivo la puesta en marcha de este plan antes de la navidad y la respuesta del PSOE y del Gobierno “fue la de siempre”, que eran “ocurrencias, que no valía para nada o que no sabemos lo que proponemos”.



Por ello, ahora que Page ha anunciado una cantidad importante de dinero para rescatar al Tercer Sector, ha reclamado que “aquello que tildaron de ocurrencia”, ahora “se produzca” porque, según ha dicho, si Page hablara con los colectivos sabría que durante todo el año 2020 han sufrido una “merma de sus ingresos”, a lo que se ha sumado un aumento de los gastos para adaptar sus instalaciones a las circunstancias.



“La mayor parte de estos colectivos lo está pasando mal porque no llegan a fin de mes”, ha lamentado Núñez, al tiempo que ha añadido que ahora es fundamental que el Gobierno regional esté “preocupado y ocupado” de que esto no suceda y que les ofrezca "tranquilidad, estabilidad y la ayuda económica necesaria” para que los usuarios de estos centros tengan cubiertas sus necesidades.



Por último, el líder de la oposición ha afirmado que “si tengo que elegir entre ladrillos o personas, me quedo con las personas” o “si tengo que elegir entre obras o vidas, me quedo con las vidas”. “A Page le gusta mucho inaugurar, hacerse fotos y decir que ha construido, pero no es el momento”, ya que es tiempo de “normalizar la vida a los castellano-manchegos” y de ayudar a los colectivos sociosanitarios y del Tercer Sector para que no sufran el hecho “de no llegar a fin de mes”.