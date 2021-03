El PP acusa a Page haber permitido que Toledo se quede sin la Base Logística del Ejército de Tierra por complacer al Gobierno de Sánchez

La diputada del GPP CLM, Gema Guerrero, lamenta que por la falta de acción del Gobierno regional, Castilla-La Mancha y Toledo han perdido una inversión de 350 millones de euros que dejaría 40 millones anuales y habría creado 1.500 empleos

jueves 11 de marzo de 2021 , 20:31h

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de no haber hecho “nada” ante el Gobierno de España para lograr que la Base Logística del Ejército de Tierra fuera adjudicada “por motivos políticos” a Toledo en lugar de a Córdoba. Y ello, según ha dicho, se debe a su interés por “complacer” al Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Así lo ha señalado hoy en el Pleno de las Cortes Regionales la diputada popular tras realizar una pregunta oral al Gobierno regional para saber si este “tenía conocimiento de los requisitos técnicos por los cuales no se va a instalar la nueva Base Logística del Ejército de Tierra en Toledo” y cuestionando “qué ha ocurrido para que Toledo pierda la base y qué se ha hecho mal por parte del Gobierno de Page. Y es que, ha señalado, “esta adjudicación que habría supuesto un revulsivo económico para la capital regional, no ha respondido a criterios técnicos, sino políticos”, y a la decisión “personal de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ha decidido llevarse la instalación a su ciudad”.



En este sentido, Guerrero ha recordado que Toledo, “sí que cumplía con todos los requisitos” que inicialmente se estipularon por parte del Ministerio de Defensa para la instalación de esta base logística. “Toledo era de las ciudades candidatas la que mejores condiciones reunía: proximidad a Madrid, conexión por AVE a la capital, hasta tres autovías y además contaba con terrenos propiedad del Ministerio”.



Por eso, ha dicho, “no se puede entender que desde el Gobierno regional hayan tragado saliva y hayan aceptado sin más la voluntad de la vicepresidenta Calvo”, en lugar de haber “peleado sin escatimar recursos para que esta base logística se quedase en Toledo”, ya que hubiese supuesto “un empujón para la recuperación económica”. “No debemos olvidar que la base conlleva una inversión de 350 millones de euros así como la creación de 1.500 empleos directos estables y de calidad, además todos los empleos indirectos y sinérgias que se podían generar”.



“En definitiva, Castilla-La Mancha y Toledo pierden 40 millones de euros anuales”, ha lamentado Guerrero, debido a que “mientras Córdoba presentaba un completo informe sobre las virtudes de su ciudad para acoger la base logística, Toledo no presentaba nada, decidían complacer a su vicepresidenta y dejarlo marchar. No por una cuestión de seguridad nacional, solo con el ánimo de complacer a su vicepresidenta”, ha denunciado.