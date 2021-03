Denuncian la INCAPACIDAD y las MENTIRAS de Page sobre la vacunación en CLM : “Menos de un 4% han recibido...SOLO la primera dosis... al ritmo actual los castellanomanchegos NO estarán vacunados hasta dentro de CUATRO AÑOS"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 06 de marzo de 2021 , 21:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, ha reclamado hoy al presidente de la Junta “que deje de engañar a los castellanomanchegos” en un asunto “que nos preocupa a todos” como es la vacunación frente a la Covid-19 y “agilice la inmunización de la población para acabar con la pandemia con un plan de vacunación inmediato” teniendo en cuenta que a día de hoy quedan aún 48.000 vacunas recibidas sin administrar. “Page tendrá muchos planes, pero lo que no tiene es un plan de vacunación para la región”, ha denunciado, avisando de que con el ritmo de vacunación actual, hasta dentro de cuatro años, todos los castellanomanchegos no estaremos vacunados.



Así lo ha dicho Agudo esta mañana en Toledo donde ha participado en la mesa de recogida de firmas en defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado junto a la vicesecretaria de Igualdad y Familias del PP-CLM, Claudia Alonso, los parlamentarios nacionales Vicente Tirado y Pilar Alía y los concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Toledo, entre otros.



“Con los datos en la mano podemos decir que Page ha vuelto a engañar a los castellanomanchegos” en un asunto “que nos preocupa a todos” como es el plan de vacunación contra la Covid, ha alertado Agudo, señalando que “en diciembre, Page aseguró que el ritmo de vacunación sería de 15.000 personas al día, cuando a día de hoy solo el 77% de las vacunas recibidas se han puesto, por debajo de la media nacional de 85%. De este modo ha lamentado “la incapacidad del Gobierno regional para planificar la vacunación en nuestra tierra, ya que hoy quedan aún 48.000 vacunas recibidas sin administrar”.



Y es que, tal y como ha explicado, se están produciendo en la región “retrasos considerables en la vacunación” al haber “menos de un 4% de las personas que han recibido la primera dosis y las personas que han recibido las dos dosis no ha sido a un ritmo ni de 1.500 personas diarias”. “Es decir, con este ritmo de inmunización, Castilla-La Mancha tardará 4 años en tener a todos sus ciudadanos vacunados”, ha adelantado.



Pero no acaban ahí “las mentiras de Page”, según Agudo, ya que a principios de año “anunció que todos los residentes y el personal de las residencias de la región iban a estar vacunadas el 20 de enero, cosa que no ha sido así”. “Ahora viene con otro anuncio grandilocuente según el cual en verano un 1.300.000 castellanomanchegos estarán vacunados, pero sin embargo el ritmo actual de vacunación nos dice que en esas fechas solo 200.000 personas estarán inmunizadas”, ha advertido.



“Solo 1 de cada 10 castellanomanchegos estarán vacunados en verano”, ha avanzado Agudo, que ha censurado las “ocurrencias, falsas esperanzas y mucho dolor” que genera Page con sus anuncios. Según Agudo, incluso la propia consejera de Educación “ha destapado la mentira de Page” al anunciar hace días “que se estaba iniciando el proceso de planificación” de la vacunación, cuando el presidente de la Junta lleva meses asegurando que ese plan existe.



En este sentido, Agudo ha añadido que además la consejera señaló recientemente que “dentro de una o dos semanas se empezará a vacunar a los docentes”, un anuncio que tuvo que hace tras la denuncia de los sindicatos, como ya habíamos hecho desde el PP, “de que en Castilla-La Mancha no existe un plan de vacunación”.



“El consejero de Sanidad ha tardado tres meses en iniciar un proceso de planificación de vacunación y ahora nos dice que dentro de 3 semanas presentará un mapa de los puntos de vacunación”, ha explicado Agudo, lo cual ha calificado de “vergonzoso”. “Este es el PSOE de Page, el de la mentira”, ha dicho Agudo, recordando que “seguimos esperando que el presidente regional acepte la propuesta que le hizo hace semanas el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, para que ambos sean los últimos en vacunarse en esta tierra como ejemplo a la ciudadanía, si es que acaso Page no se ha vacunado ya”.