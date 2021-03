La actriz Natalia de Molina se viste de JC PAJARES en la XXXV edición de los Premios Goya

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 06 de marzo de 2021 , 21:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La actriz nominada a mejor actriz de reparto por su papel en "Las Niñas", se viste por primera vez con un diseño a medida para la gran noche del cine español y elige al diseñdor de Guadalajara, JCPAJARES para hacerlo realidad.



Realizado especialmente para esta ocasión, el look está compuesto por una americana que se alarga dando paso a una gran cola y por un pantalón ancho con doble pinza encontrada, acabado por una cinturilla con un ligero pico en el delantero. Ambas piezas están realizadas en gran satén de seda blanco.



El conjunto se remata con un bralette joya 'multitira', confecionado artesanalmente en una malla bordada con estrellas y abalorios 3D semi-transparentes, que abraza la figura de la actriz.



"Queríamos realizar un look actual, contemporáneo, de una alfombra de este siglo pero, sobretodo, de una alfombra virtual. La comodidad, los focos de atención estratégicos en la propuesta y una prenda joya han sido las claves del éxito. El estilo de Natalia está en un punto entre la sofisticación y lo sport, y yo, con JCPAJARES también, por lo que ha sido muy fácil ponerse de acuerdo en el diseño final. Tanto ella como su estilista, Freddy Alonso, han confiado en mi plenamente en todo momento. A pesar de la responsabilidad que ello conlleva, es un lujo." - cuenta Juan Carlos.



Natalia, con consecutivas nominaciones por los académicos españoles, es el talento más joven de nuestro país con dos premios Goya. Entre muchos reconocimientos, ha sido galardonada con un European Shooting Star en la Berlinale en 2015 y en 2018 comenzó a formar parte de la Academia de Hollywood.



El diseñador confiesa estar muy contento de que Natalia haya confiado en JCPAJARES, y más para la primera vez que la intérprete luce algo a medida en esta gala tan importante.



"Para mi es un placer y un honor haber trabajado con ella. Tiene unos valores muy similares a los míos. Es muy luchadora y trabajadora.



Cuenta con un punto de introversión que elimina a través de los papeles que encarna. A mi me ocurre lo mismo, pero a través de las prendas y las colecciones. Los sentimientos los llevamos por dentro. Gracias a este proceso, hemos conectado aún más."



"Nunca olvidaré sus palabras de agradecimiento en la última prueba. Está muy feliz, y yo lo estoy más aún con ella. Nos admiramos profesionalmente y eso es algo súper bonito." - Confiesa emocionado el diseñador.