Cierra DEFINITIVAMENTE por el Coronavirus el tablao flamenco más antiguo de Madrid, Villa Rosa

lunes 01 de marzo de 2021

Las duras restricciones para tratar de rebajar los contagios se están alargando demasiado en el tiempo y negocios tan emblemáticos como el Villa Rosa, el tablao flamenco más antiguo de Madrid, no pueden evitar echar el cierre definitivo.



“Hemos hecho lo posible o al menos lo que hemos sabido hacer para preservar tan emblemática institución flamenca, pero el exceso de gastos, la ausencia de ingresos y la falta de ayudas nos han llevado a la drástica decisión”, anuncia la cuenta de Twitter del tablao. Sin la afluencia habitual de clientes y sin ayudas públicas no podían continuar abiertos.



El tablao, fundado en 1911 y ubicado en la plaza Santa Ana, cesa su actividad de forma definitiva por no poder soportar los estragos de la pandemia, ha explicado el director artístico del emblemático local, el bailaor y coreógrafo, Jonatan Miró.



Pese a "todos los esfuerzos" realizados por el empresario Jesús Rodríguez, que regenta desde hace diez años el local, y debido a la falta de ingresos durante un año, el tablao cierra sus puertas, ha señalado el bailaor, que ha declarado que el sector se siente "desprotegido".



Fundado en 1911 por dos picadores y un banderillero como un bar de tapas y chatos, y fue en 1919 cuando dos camareros lo transformaron en un restaurante con espectáculo en Madrid con alma flamenca.



El Villa Rosa ha sido el decorado elegido por directores de cine como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Manuel Gómez Pereira y Emilio Martínez-Lázaro.



Por el tablao han pasado artistas como Diego El Cigala, India Martínez, Estrella Morente, Antonio Carmona, José Mercé, Rosalía o Becky G.