Guarinos critica al Gobierno socialcomunista de España “por alentar el terrorismo callejero” y le reprocha “su falta de apoyo” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

domingo 28 de febrero de 2021 , 12:32h

El Partido Popular de Guadalajara ha iniciado hoy una campaña de recogida de firmas con el objetivo “de proteger a todos aquellos que nos protegen como son la Policía Nacional y la Guardia Civil y por todas aquellas personas que quieren vivir en paz y en libertad”. Así lo ha asegurado la presidenta del PP de Guadalajara, Ana Guarinos, durante la jornada de recogida de firmas, en Guadalajara, en apoyo a este colectivo tras los recientes altercados producidos en Madrid y en Barcelona por una serie de grupos organizados alentados por el Gobierno de España y su socio Podemos.



A su juicio, “los españoles y los guadalajareños debemos pronunciarnos con firmeza. Tenemos que defender la democracia, la libertad y el Estado de Derecho”. La presidenta provincial ha asegurado que “es absolutamente necesario defender a quienes nos defienden y a quienes nos protegen. No podemos permitir que se aliente el terrorismo callejero y que la gente tenga que soportar la falta de civismo”.



Guarinos ha criticado al Gobierno de España por alentar a los grupos terrorismo callejero y “por permitir y defender a la gente que sale a la calle a vulnerar la libertad y los derechos y libertades de todos los españoles mientras se está tratando de criminalizar a la Policía y a la Guardia Civil”.



Por ello, desde el Partido Popular, “pedimos al Gobierno de España que no sea ambiguo con sus socios, que no consienta que esto se vuelva a repetir y que no permita ni un solo minuto más que Podemos e Iglesias formen parte del Gobierno que nos representa a todos los españoles”.



Por todo ello, Guarinos ha pedido a Pedro Sánchez que “cese con carácter inmediato a su socio de Podemos, Pablo Iglesias”, y a García Page que “condene enérgicamente estos altercados y que pida el cese inmediato del socio de Gobierno de España”.



Finalmente ha aseverado que “estamos para defender a quienes nos defienden y para cuidar a quienes nos cuidan; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.