El Quabit cierra su semana más dura con otra victoria

domingo 28 de febrero de 2021 , 08:22h

Este sábado ha tenido lugar el segundo encuentro de esta semana, tercero en siete días para el Quabit Guadalajara. En esta ocasión, el aforo de 146 personas se quedó pequeño para las ganas que tenía la afición de disfrutar de un choque entre dos rivales más que directos y en pugna por salvar la categoría.



En la jornada 22 de Liga Sacyr ASOBAL, el Liberbank Cantabria Sinfín visitaba el pabellón alcarreño con el objetivo de arrancar algún punto, pero tras el traspiés del miércoles frente a Bada Huesca, los de Mariano Ortega habían aprendido la lección e iban a salir a la pista a plantar cara y a por todas.



Con este panorama saltaban los dos conjuntos a la pista. Mariano Ortega planteaba un siete inicial compuesto por Jota Hombrados bajo palos, acompañado de Tito Díaz, Gallardo, Korchi, Mouriño, Pereira y José Luis Román. Y con este siete arrancaba el partido, en el que los santanderinos abrían el marcador para poner el empate Jaime Gallardo a los 2:40 de juego.



Sinfín sabía lo que se jugaba y empezó el partido más concentrado y con mayor capacidad de lanzamiento pero se encontraba una y otra vez con un excelente Hombrados bajo palos, toda una garantía para los morados pero no suficiente pues antes del primer parcial, los hombres de Montesinos ya iban dos arriba 1-3, por este motivo Mariano Ortega solicitaba el primer tiempo muerto con el objetivo de reordenar sus filas y darles instrucciones de cara a penetrar la férrea defensa santanderina.



Tras estas instrucciones, el Quabit se ponía las pilas y mejoraba la racha llegando a empatar el encuentro en el minuto 09:07 gracias a un gol de Korchi que establecía el 5-5 en el marcador. A partir de entonces, el juego comenzó a estabilizarse en la pista alcarreña y la igualdad se hizo dueña del partido, con goles y bonitos detalles de calidad por ambos bandos que llevaron al Quabit a la mitad de la primera parte con un 7-7 en el marcador y un minuto después Jaime Gallardo conseguía poner el 9-8 en el luminoso del Santamaría. Así siguió la primera parte, con dos equipos serios y concentrados a sabiendas de lo que se jugaban y con una ligera superioridad por parte del Quabit que veía portería con más facilidad que el rival, conservando la ventaja en el minuto 21:43 y ampliándola en un gol más 12-10, lo que obligaba a Víctor Montesinos a detener el crono por primera vez.



Con este tiempo muerto, los santanderinos intentaron apretar y poner un plus, sobre todo corriendo los contra ataques tras los ataques del Quabit y poco a poco fueron obteniendo su fruto, pues en el minuto 26:45 conseguían volver a empatar el encuentro 13-13. Así, con la igualdad como tónica dominante se llegaba al descanso con un ajustadísimo resultado de 14-15 gracias a un tardío gol de los visitantes.



La segunda parte arrancó de nuevo con igualdad, abriendo el marcador Darko Dimitrievski por los visitantes y marcando después Pablo Paredes por los alcarreños. En los primeros compases, los hombres de Montesinos veían mayor acierto de cara a portería llegando a ponerse hasta tres goles por delante en el minuto 37:00 con un 16-19 en el marcador, pero los morados con un trabajo serio y centrado y de la mano de un gran Dariel García conseguían empatar llegado el minuto 39:21 colocando el 19-19 en el marcador, lo que obligaba a Víctor Montesinos a detener el crono por primera vez en la segunda parte, lo cual no funcionó como revulsivo, pues Javi Rodríguez y Pablo Paredes no perdonaron de cara a portería y consiguieron poner al Quabit dos goles por delante 21-19 dando completamente la vuelta al marcador.



Tras ese arreón del Quabit, los santanderinos parecieron ponerse las pilas y reaccionar a tiempo, llegando a empatar e incluso sacar un gol de ventaja en apenas un par de minutos, llegando a la mitad de la segunda parte con un 21-22 en el marcador, lo que obligó a Ortega a detener el crono para evitar que aumentaran su ventaja. Las instrucciones de Ortega no cayeron en saco roto y el Quabit, con la inestimable colaboración de Dani Santamaría, consiguió reengancharse al partido y mantener durante varios minutos una ventaja de dos en el marcador, 27-25 en el minuto 44:02 que se amplió en el minuto 46:41 gracias a un gol de portería a portería del joven portero morado Santamaría, lo que obligó a Montesinos a detener el tiempo una vez más con un marcador de 29-26.



Llegando el final del partido, Mariano Ortega detenía el tiempo para dar unas últimas instrucciones a sus pupilos e intentar hacer buena la ventaja de dos goles hasta el final del encuentro. Los santanderinos intentaron un último esfuerzo para reaccionar y llevarse al menos un empate de Guadalajara, pero los alcarreños habían aprendido la lección y no se dejaron amedrentar en ese último minuto, llevándose, esta vez sí, la victoria en su feudo 29-28.







Ficha técnica:



29 – QUABIT BM GUADALAJARA (14+15):



Hombrados (Santamaría -1-); Tito Díaz (3), Arthur (5, 1p.), Gastón (1), Román, Korchi (6) y Gallardo (2); Dariel García (2), Paredes (7, 2p.), Romanillos, Simón, Bodí, Javier Rodríguez (1) y Alberto Sanz (1).



28 – LIBERBANK CANTABRIA SINFÍN (15+13):



Ernesto (Elcio;, Valles (5, 1p.), Pla (1), Diego, Dimitrievski (4), Zungri (3) y Ramiro (4); Herrero Lon (3), Postigo (3), Basualdo, Lastra (1), Castro (4) y Barco.



Parciales:



Parciales: 1-3, 5-5, 7-7,10 10-, 13-12, 14-15 (descanso).15-18 , 20-19, 21-22, 24-24, 28-26, 29-28.



Árbitros:



Oficiaron el partido los colegiados Rafael Alberto García Mosquera y Alberto Rodríguez Rodríguez. Excluyeron dos minutos a Arthur por el Quabit Guadalajara y a Diego Muñiz, Dimitrievski y Ramiro Martínez por el Liberbank Cantabria Sinfín.



Incidencias:



Partido correspondiente a la 22ª Jornada de la Liga Sacyr ASOBAL, disputado en el Municipal David Santamaría de Guadalajara, ante 146 personas, aforo restringido por motivos sanitarios.