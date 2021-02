CSIF lamenta el retraso de la vacunación de docentes en Castilla La Mancha

jueves 25 de febrero de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apremia a la Administración autonómica a que informe sobre el calendario de vacunación para el personal docente, entre los que deben incluirse los mayores de 55 años, colectivo al que no se le puede administrar el suero de AstraZeneca. Asimismo, también es preciso vacunar al personal no docente de los centros educativos.



CSIF lamenta que en Castilla-La Mancha aún no se haya ofrecido ninguna información a la comunidad educativa mientras en otras comunidades ya ha comenzado la administración de vacunas a los docentes.



No en vano, el Gobierno regional “debe aclarar todas las dudas e informar detalladamente ante la incertidumbre que existe en los centros educativos”, sostiene el presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, que añade que “hay que dar respuesta a la inquietud de los docentes mayores de 55 años, no entienden por qué se han quedado fuera del proceso”.



En este sentido, comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Madrid y Galicia ya han comenzado a vacunar a los docentes, País Vasco arranca mañana, Navarra y Comunidad Valenciana ya ha anunciado fechas y Extremadura ha comunicado que a los mayores de 55 años se les administrará la solución de Pfizer. “En Castilla-La Mancha desgraciadamente todavía no sabemos nada”, concluye Ranz, que añade que “también se debería incluir al personal universitario en la estrategia de vacunación”.



Mañana se celebra el Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de Educación, el momento idóneo para que la Administración ofrezca los detalles de la estrategia de vacunación del personal docente y no docente de los centros educativos.