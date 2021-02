Menéndez: “Lo importante es llegar vivos a mayo”

domingo 21 de febrero de 2021 , 20:38h

Alejandro Menéndez ha atendido a los medios de comunicación, de forma telemática, al término del partido en sala de prensa. El míster, en primer lugar, ha ofrecido su punto de vista de lo que ha sucedido en el encuentro. “Creo que hoy, a pesar del resultado, hemos hecho un buen partido. El equipo viene trabajando igual de bien que antes de los partidos que hemos perdido en estas tres últimas jornadas”. “El equipo, repito, ha estado muy bien y Mariño ha hecho dos muy buenas paradas, es verdad que ellos han marcado en una jugada que nosotros habíamos estudiado, pero aún así hemos fallado. No queda otra que seguir y continuar trabajando como hasta ahora”.

Cuestionado por la expulsión de Boyomo, el míster ha declarado que “es un handicap grande quedarte con 10 jugadores cuando quedan tantos minutos por delante y eso debemos arreglarlo”. “Aún así me quedo con el trabajo de mi equipo porque ya digo que trabaja muy bien y es el trabajo que puede sacarnos de ahí”.

Preguntado por su rival de hoy, el asturiano ha explicado que, en su opinión, “el Sporting es un candidato al ascenso y va a jugar el play off”. “Hoy el Sporting no ha hecho un buen partido y creo que ha tenido hasta suerte porque no le he hemos dejado hacer muchas cosas y hemos sujetado bien a sus mejores hombres. Hemos tenido dos ocasiones muy buenas con dos paradones de Mariño, pero se nos ha juntado la mala suerte con ese gol a balón parado junto a la expulsión. Creo que el Sporting ha sido un equipo llano porque el Albacete no le ha dejado hacer su juego”.

Menéndez también ha admitido que después de esta derrota los próximos partidos, ante rivales directos, “serán a cara de perro y hay que ganarlos sí o sí”. “La mayoría son con rivales que están ahí abajo con nosotros y toca ganar y sumar”.

El entrenador ha añadido que “nosotros nos tenemos que ayudar y debemos confiar en nuestro trabajo porque es válido y nos hace un equipo competidor”. “No hay que hablar mucho en el pico alto cuando ganas ni tampoco en el bajo cuando pierdes. Hay circunstancias en las que no hemos tenido suerte, pero en esta línea podemos sacar resultados adelante. Ya sabíamos que esto no iba a ser fácil y que tendríamos una pendiente difícil. Lo importante es llegar vivos a mayo”, ha concluido.