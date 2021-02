La Policía descubre este fin de semana OTRAS 227 FIESTAS ILEGALES en Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 21 de febrero de 2021 , 20:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido durante las noches del viernes y del sábado en un total de 227 fiestas ilegales celebradas en domicilios y locales de ocio por incumplir la normativa frente a la Covid-19, varias de ellas en pisos turísticos de la capital. Entre las infracciones se cuentan las de no respetar la obligación de usar mascarillas hasta incumplir horarios de cierre o superar el límite de seis personas no convivientes, precisa este cuerpo en un comunicado.



Una de las intervenciones más relevantes de la noche del viernes fue el desalojo de tres pisos turísticos en un edificio del distrito Centro, donde se estaban celebrando varias fiestas ilegales que ocasionaban molestias por ruidos y en las que se consumían bebidas alcohólicas. Fueron interpuestas 44 denuncias por incumplimiento de las medidas sanitarias.



Esa misma noche se procedió al desalojo a altas horas de la madrugada de otro piso turístico en Centro, donde fueron detenidos dos individuos tras agredir a los agentes que se personaron en el lugar. En este caso fueron denunciadas diez personas por incumplir la normativa frente a la Covid-19. En la noche del sábado destaca el desalojo de 37 personas que se encontraban celebrando una fiesta en un local también del distrito Centro, con la correspondiente denuncia a todos los asistentes.



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado las fiestas ilegales que se dan en la capital y ha avisado de que no se les va "a dar respiro" a los asistentes "porque sean turistas de otras nacionalidades".



Almeida ha trasladado ante los medios de comunicación su preocupación por las "numerosísimas" fiestas ilegales que se llevan a cabo en Madrid y ha hecho un llamamiento "necesario" a la juventud y a los que participan en estos encuentros.



"Su conducta es irresponsable e insolidaria. Sus copas o sus bailes pueden ser mañana una UCI o una muerte. Tenemos que comportarnos a la altura de las circunstancias", ha lanzado el alcalde en un acto en Madrid, quien ha avisado también de que la Policía Municipal "va a perseguir con todas las consecuencias" estas celebraciones.