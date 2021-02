El Alba vuelve ser penalizado en casa

domingo 21 de febrero de 2021 , 20:36h

El Alba no pudo volver a la senda del triunfo en su regreso al Carlos Belmonte. El cuadro manchego cayó por la mínima en un choque en el que de nuevo vimos a un Albacete con personalidad y arrojo pero al que la falta de tino en las áreas le penalizó con una agria derrota.



El inicio fue dinámico y vistoso. El equipo local trazaba jugadas de ataque y circulaba el balón con aplomo y ambición. Tras varios acercamientos sin finalización, en el minuto 17 Zozulia cabeceó un buen centro lateral que obligó a Mariño a lucirse para evitar el 1-0. No dejaba de intentarlo el cuadro local, que se sentía firme sobre el césped del Carlos Belmonte. Pero cuando menos lo merecía, llegó el mazazo. A la media hora de partido, Babin remató de cabeza en el área albacetista y marcó el único tanto de la tarde. Un jarro de agua fría que espoleó a los nuestros en busca de la igualada.



Tampoco llegó en la segunda mitad, en la que los asturianos supieron jugar con su ventaja, asegurando su zona defensiva y tratando de enganchar un contragolpe con el que finiquitar el partido. Empujaba y empujaba el Alba pero a la desazón de verse por detrás se le unió que desde bien iniciada la segunda mitad estaban con uno menos por la expulsión de Enzo Boyomo.



Una montaña muy empinada para un equipo que pese a todo se vació y tuvo ocasiones para empatar, especialmente con un buen remate de primeras de Ortuño que detuvo el meta visitante.



Lo intentó con todo pero el triunfo tendrá que esperar, y no hay mejor momento que en el importante partido ante el CE Sabadell.



Ficha Técnica



Albacete Balompié: Tomeu Nadal, Arroyo (Alberto Benito, minuto 46), Fran García, Gorosito (Mvondo, minuto 65), Silvestre, Torres, Fuster (Kecojevic, minuto 53), Zozulia (Ortuño, minuto 65), Álvaro Jiménez, Peña (Cedric, minuto 82) y Boyomo.



Real Sporting de Gijón: Diego Mariño, Guille Rosas, Babin, Marc Valiente, Saúl García, José Gragera, Javi Fuego, Nikola Cumic (Aitor, minuto 70), Manu García (Pedro, minuto 70), Gaspar Campos (Salvador, minuto 90) y Uros Djurdjevic (Pablo Pérez, minuto 85).



Goles: 0-1 (minuto 31). Babin.



Árbitro: Pulido Santana. En los locales, expulsó a Boyomo en el minuto 49, y mostro amarilla a Silvestre, Fran García y Cedric. Por los visitantes, fue amonestado Gragera.