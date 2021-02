Un endocrinólogo del Hospital de Guadalajara, director de un libro que aborda la endocrinología clínica del envejecimiento

domingo 21 de febrero de 2021 , 12:44h

El doctor Emiliano Corpas, endocrinólogo del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, es director y autor del libro ‘Endocrinology of Aging: Clinical Aspects in Diagrams and Images’ (Endocrinología del Envejecimiento. Aspectos Clínicos en Esquemas e Imágenes), una obra que aborda la endocrinología clínica durante esta etapa de la vida.

El doctor Corpas ha trabajado durante 36 años como especialista en el servicio de Endocrinología y Nutrición del hospital y durante tres años en el Instituto Nacional del Envejecimiento de EEUU (National Institute of Aging, NIA y el National Institute of Health, NIH).

La obra, nacida con una clara vocación divulgativa y docente, reúne el conocimiento de más de 30 expertos de España y Estados Unidos con gran experiencia tanto en el área de la endocrinología como de la gerontología clínica y experimental, y suma las aportaciones de endocrinólogos clínicos, geriatras, médicos internistas o cirujanos endocrinos.

Se estima que en el año 2030 habrá en el mundo alrededor de 1.400 millones de personas mayores de 60 años, cifra que ascenderá hasta los 2.100 millones en el año 2050. Esto, ha señalado el doctor Corpas, “constituye un desafío tanto para los endocrinólogos como para el resto de especialidades ante la necesidad de incorporar principios geriátricos en su práctica clínica y la exigencia de conocer con más profundidad la fisiología y patología de la edad avanzada”.

El libro incorpora recursos educativos para la endocrinología y el metabolismo del envejecimiento e incluye imágenes y diagramas que lo convierten en una guía de referencia fácil de usar. En este sentido la obra, editada en inglés por Elsevier (EEUU), está disponible en formato de libro de imprenta y electrónico (https://www.elsevier.com/books/endocrinology-of-aging/blackman/978-0-12-819667-0) y en las plataformas web de la editorial (https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books).

La adquisición del libro da acceso a contenidos en formato de diapositivas Power Point como apoyo para facilitar la actividad docente (a través de https://www.elsevier.com/books-and-journals/book-companion/9780128196670) mientras que la web www.endocorpas.com también ofrece información detallada de la obra.

El libro ofrece una información “rápida, didáctica, actualizada y basada en la evidencia, además de contar con la aportación de expertos internacionales relevantes en el campo de la endocrinología, del envejecimiento y de la geriatría”, ha subrayado Emiliano Corpas.

Se estructura en 20 capítulos divididos en los sistemas endocrinos y metabólicos específicos, con temas que abarcan, desde los principios básicos del envejecimiento y sus implicaciones endocrinológicas y nutricionales, a aspectos como la diabetes, osteoporosis, las alteraciones tiroideas y la menopausia o cirugía en las personas mayores, entre otros. La obra ofrece contenidos basados en la evidencia científica y en los últimos conocimientos de las alteraciones que suceden durante el proceso de envejecimiento.

Asimismo, aborda los cambios fisiológicos y las características de los trastornos hormonales y metabólicos de la edad avanzada, centrándose en la edad como factor esencial para el diagnóstico y tratamiento.

Para su divulgación se están alcanzando distintos acuerdos con sociedades científicas a nivel nacional e internacional. Por otra parte, ya ha comenzado a trabajarse en una primera edición en castellano que contará con las aportaciones adicionales de numerosos profesionales de España y Latinoamérica y que incluirá, entre otras colaboraciones, las de los doctores María Jesús Cancelo y José Manuel Machín, especialistas de los servicios de Ginecología y Obstetricia y Medicina Interna del Hospital de Guadalajara.