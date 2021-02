Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Medio millar de empresarios, autónomos y trabajadores del sector de la hostelería, el turismo y el ocio de Guadalajara se CONCENTRAN ante la Subdelegación del Gobierno

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 16 de febrero de 2021 , 13:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Medio millar de empresarios, autónomos y trabajadores del sector de la hostelería, el turismo y el ocio en general de la provincia de Guadalajara, encabezados por Juan Luis Pajares, y Mario de Lucas, presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Federación provincial de Turismo y Hoselería de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYE Guadalajara, y acompañados por María Soledad García, presidenta de la Patronal alcarreña, se han concentrado ante las puertas de la subdelegación del Gobierno en Guadalajara, en un acto más de apoyo a un sector que sigue al límite.



Un acto reivindicativo que quiere dar visibilidad a la grave situación de un sector que, aunque ha visto algunas licencias, ve insuficientes unas medidas, con las que muchos establecimientos, siguen sin poder abrir sus puertas.



Desde la Federación provincial de Turismo y Hosteleria de Guadalajara se pide un plan concreto de rescate en el que se tengan en cuenta ayudas a fondo perdido para aquellas empresas que presenten pérdidas, ampliación de 2 años en los periodos de carencia de la financiación recibida por el COVID-19 o bonificaciones fiscales para los costes de arrendamiento o suministros, así como en los impuestos especiales y tasas municipales.



Juan Luis Pajares, presidente de la Federación alcarreña, ha sido el encargado de leer el manifiesto, donde ha recordado, que no hay que criminalizar este sector, pues como todos, está tomando las medidas de protección necesarias para la seguridad de sus trabajadores y clientes, y haciendo hincapié en el hecho de que, si ahora este sector está mal, esto no va a mejorar en el corto plazo, más si se tiene en cuenta las restricciones que sigue teniendo el sector y que, ahora, se le vuelve a señalar con el dedo, al ser el único que va a tener que identificar a sus clientes.



Pajares ha recordado, durante su intervención, que este es un sector, que, a nivel nacional y, antes de la pandemia, tenía 300.000 empresas y aglutinaba a cerca de 1,7 millones de trabajadores y que es un sector fundamental en la economía española y que representa el 6,2% del PIB (hasta un 15% ligado al turismo).



Tras la lectura del manifiesto donde se han reclamado medidas como la apertura total de los establecimientos, la exención total de impuestos durante los periodos de cierre obligados, así como las ayudas a fondo perdido o el mantenimiento de la ayuda a autónomos por cese de actividad, sin olvidarse de la reducción por ley del importe de los alquileres.



Tras esta lectura por parte del presidente de la Federación provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara, se ha procedido, por parte de la Junta Directiva de la Federación de la rotura de varios platos, con consignas como “un año pagando los platos rotos”, “el virus no es la hostelería”, “no nos dejéis morir, rescate a la hostelería, ya”, “Nuestros locales son seguros, vuestras restricciones son nuestra ruina”, “si ayudasteis al banquero, ayudar al hostelero”, “nos obligan a cerrar, pero no nos quitan de pagar”, “sino ganamos, no pagamos”, “sólo queremos trabajar”, “no queremos ayudas, queremos trabajar dignamente”, “nos estáis ahogando, nos estáis arruinando”, para simbolizar que el sector lleva ya un año pagando los platos ratos de esta pandemia.