El PP recuerda que Page sigue “sin pedir disculpas” a los sanitarios tras acusarlos de hacer videos y asegurar que había respiradores “cuando no era cierto”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 26 de marzo de 2021 , 12:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El senador del Partido Popular por Guadalajara, José Luis González Lamola, ha querido rendir homenaje y un reconocimiento a todos los profesionales sanitarios “que con su esfuerzo están ayudando a todos los habitantes de Castilla-La Mancha en esta crisis sanitaria”. Precisamente hoy se cumple “el triste aniversario” de otro de “los lamentables capítulos” escritos por Emiliano García Page durante los meses más duros de la pandemia contra los sanitarios, el sector sobre el que recayó todo el peso de la lucha frente al coronavirus y “que tuvo que aguantar que Page dijera que se dedicaban a hacer vídeos”.



González Lamola ha hecho estas declaraciones en el Hospital Universitario de Guadalajara, junto al diputado provincial José Manuel Latre, donde además ha apuntado que ese mismo día Page negaba el colapso en los hospitales de la región, restando importancia a esa situación “asegurando que fue cosa de un día cuando la realidad no fue así” y afirmando que “las urgencias de los centros hospitalarios se tensionaron igual que cuando hay un accidente”.



El senador popular ha tachado “de indigno” que el presidente del Ejecutivo regional incluyera en la lista de sectores de la sociedad civil insultados a los profesionales de la sanidad, uno más que se suma a los maestros, alcaldes, madrileños, a un señor de Tomelloso que contagió a medio de personas según Page, a los propios hosteleros, a las personas mayores que viven en residencias y también a los fallecidos, de los que dijo “ya echaremos la cuenta definitiva”.



Lo peor de todo esto, ha apuntado, “es que seguimos sin escuchar una disculpa de Page al sector sanitario, del que también aseguró que contaban con respiradores de sobra e incitaba a los ciudadanos a denunciar a los médicos que hablasen de que no había respiradores, mientras escuchábamos a intensivistas quejarse de la falta de recursos”.



Por todo ello, González Lamola ha señalado que estas declaraciones no pueden quedar en el olvido “a pesar de los intentos de lavado de imagen que Page hace de vez en cuando en medios nacionales y regionales. Estamos seguros de que los sanitarios no olvidan, no perdonan ese insulto, maltrato y desprecio en los momentos más duros”. A juicio del parlamentario nacional, “esa es la verdadera cara de Page, el que, en los peores momentos, los más complicados, los de más estrés, insulta y carga contra todo aquel que le lleva la contraria”.



Además ha recordado las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad que reflejan la lamentable situación que atraviesa Castilla-La Mancha. Las estadísticas revelan que tenemos los peores datos sobre realización de PCR y Antígenos de España, 825 por cada 100.000 habitantes, la peor cifra de España. En cuanto a las vacunas también registramos la peor cifra de dosis puestas sobre las que se han entregado, un 71%, el peor de todo el país para un total de 98.356 personas vacunadas. Igualmente ha lamentado que nuestra región tenga la peor cifra de fallecidos por millón de habitantes, 278 por millón de habitantes, registrando un total de 5.704.



“Con estas cifras no entendemos cómo Page se dedica a insultar a todos estos colectivos cuando en Castilla-La Mancha tenemos a un presidente que ha hecho la peor gestión que se pueda hacer”.



Frente a los insultos de Page y las faltas de respeto del PSOE de Castilla-La Mancha que no es capaz de responder en los momentos en los que se les necesita y que abandona e insulta a los sectores de la sociedad civil que peor lo pasan, “existe una alternativa, hay otra opción política que no insulta, no carga, que escucha y deja hablar y que no presiona ni atemoriza”.



Lamola ha asegurado que el PP-CLM de Paco Núñez “es la casa del centro derecha en la región. Es un proyecto abierto al que todo aquel que lo desee puede acercarse y que tiene capacidad de acoger y escuchar a todos”. Sin duda “es una herramienta muy útil para servir de altavoz en las Cortes Regionales que no da la espalda a nadie ni cierra puertas”.