Cs se pregunta “si el Comité Técnico de respuesta al coronavirus que preside García-Page servirá para algo o solamente es un comité fantasma que es para hacerse una foto"

miércoles 27 de enero de 2021 , 12:48h

Esta semana se cumple un año de la creación por parte del Gobierno autonómico del ‘Consejo Asesor’, un grupo de diez expertos que, con el supuesto objetivo de preparar la respuesta de Castilla-La Mancha al coronavirus, en el plazo de un mes celebró apenas tres sesiones de trabajo, de las que apenas ha trascendido información. En una de estas reuniones, según ha señalado este miércoles la líder de Ciudadanos en la región, Carmen Picazo, el director general de Salud Pública, Juan José Camacho, alertó de la falta de mascarillas, “advertencia que evidentemente no sirvió de nada”, por lo que Picazo se ha cuestionado si este tipo de comisiones sirve “únicamente para propaganda del Gobierno de García-Page”.

En la primera sesión de trabajo del Consejo Asesor, fechada el 29 de enero del año pasado, “ni siquiera se levantó acta”. Tras la tercera reunión, celebrada el 21 de febrero, no consta que la comisión se volviera a reunir. “Nos llama la atención que la Junta cree un Consejo Asesor para tratar el Covid y cuando estalla la pandemia éste deja de funcionar y ya no se sabe más de este comité de expertos”, ha indicado Picazo. Además, la propia existencia de dicho Consejo Asesor, echa por tierra la excusa del Gobierno de Castilla-La Mancha, esgrimida en repetidas ocasiones durante la primera ola, de que era imposible saber con suficiente antelación que venía una pandemia.

Picazo ha destacado que “efectivamente la Junta tenía constancia en enero de se aproximaba una pandemia muy peligrosa y aún así no tomó las medidas necesarias para que nuestro sistema sanitario estuviese preparado. No se anticipó, a pesar de que ya tenía información”. En este sentido, ha recordado que “en la primera ola vimos a sanitarios teniendo que cubrirse con sacos de abono y bolsas de basura por la falta de EPIS, reutilizando durante días mascarillas desechables, con salas de urgencias colapsadas, escasez de respiradores, residencias de mayores convertidas en ratoneras, y todo eso cuando la Junta sabía ya en enero que debía empezar a prepararse para afrontar una pandemia”.

Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma con mayor tasa de mortalidad en la primera ola

Así, la portavoz de Ciudadanos ha remarcado que “en febrero mi compañera Úrsula López, en una comisión de Sanidad, ya advirtió de lo que venía. Y la Junta dijo que estábamos generando alarma”. A este respecto ha afirmado que “la propia puesta en marcha de este Consejo Asesor, más allá de que sus sesiones de trabajo no sirvieran para nada, demuestra que el ejecutivo de García-Page ya sabía perfectamente que venía una pandemia, y sin embargo no tomó las medidas oportunas, después no supo reaccionar y lo pagamos en la primera ola siendo la región con mayor mortalidad de toda España. Esa es la realidad”.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Hospital de Albacete, la portavoz del partido naranja ha señalado que “ha pasado un año y tenemos casi 5.000 fallecidos en Castilla-La Mancha. Y nos preguntamos cuánto dolor se podría haber evitado con una respuesta más rápida”. No obstante, Picazo ha denunciado la “falta de transparencia en torno a este Consejo Asesor que se puso en marcha hace un año no sabemos muy bien para qué”. Así, se ha preguntado “si el Comité Técnico de respuesta al coronavirus que precisamente hoy preside García-Page tendrá la misma utilidad que este ‘Consejo Asesor Covid, es decir, si servirá para algo o solamente es un 'comité fantasma' que solamente sirve de excusa para hacerse una foto”.