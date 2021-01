El Colegio Santo Tomás de Aquino lucha contra la COVID con tecnología de Guadalajara

miércoles 27 de enero de 2021 , 12:42h

El colegio Internacional Santo Tomás de Aquino, ubicado en el municipio madrileño de Camarma de Esteruelas, ha reforzado la seguridad de sus alumnos con la instalación de purificadores de aire de última tecnología testados para combatir el virus.



Desde la reanudación de las clases presenciales tras el confinamiento por la pandemia, el centro educativo ha venido implementando y optimizando su protocolo de protección contra la COVID-19 para adaptarse a las conclusiones de la comunidad científica en la lucha contra el coronavirus.



A las medidas habituales de protección individual de su alumnado y profesorado - el uso de mascarillas, gel hidroalcohólico y distanciamiento social con ratios de protección – así como de limpieza y desinfección, el colegio ha sumado la instalación de purificadores de aire fotocatalíticos Sol-Fix en aquellos lugares de mayor riesgo de exposición.



El ciclo de educación infantil se organiza en los llamados “grupos burbuja” en los que, debido a la edad de los alumnos, el uso de la mascarilla no es obligatorio a excepción de en los espacios comunes. Por razones obvias, también en el comedor los estudiantes prescinden de sus mascarillas cuando ya están ubicados en sus mesas.



Contra la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud recomienda llevar a cabo una ventilación limpia en el interior de los espacios, capaz de renovar el aire de las estancias. Por ello, la dirección del centro escolar ha reforzado con estos sistemas fotocatalíticos de purificación del aire, ya que ayudan tanto a mantener una mejor climatización de las aulas, tan necesaria en estos momentos de muy bajas temperaturas, como a mejorar la seguridad en las clases de educación infantil y en el comedor.



El sistema de purificación del aire elegido combina la fotocatálisis heterogénea con emisión de luz ultravioleta UV-C en el interior del equipo, con un compuesto fotocatalítico AKSEPT, capaz de conseguir una reacción química que inactiva bacterias, hongos, virus y compuestos orgánicos volátiles.



Para Luis Fernando Martín Melero, director del colegio, la elección de este sistema de purificación se ha fundamentado en que “a diferencia de los HEPA más anunciados, que basan su actividad en el almacenamiento de partículas y virus en sus filtros, la patente de Sol-Fix no precisa filtros, dado que actúa sobre los virus inactivándolos, por lo que es mucho más eficiente y segura. En el caso de los HEPA, se hace necesario un mantenimiento frecuente para evitar el peligro de colmatación de sus filtros y, para renovar el aire de espacios como los nuestros, precisan de grandes ventiladores que producen mucho ruido, dificultando el seguimiento de las clases”.



Los purificadores de Sol-Fix realizan una producción continua de flujo de aire limpio con la asistencia de un ventilador de muy bajo impacto sonoro, menos de 25dB de ruido. Además, no emplean ozono ni generan residuos químicos ni subproductos que puedan resultar tóxicos para el ser humano.



Por otro lado, los radicales que se generan en el proceso destruyen las bacterias y bio-aerosoles presentes en el aire, impiden la actividad viral y consiguen un efecto de desodorización, por lo que resultan también de gran utilidad en el comedor del colegio eliminando olores del ambiente.



Centros de mayores, centros sanitarios, colegios, locales de trabajo con empleados cerca y menor ventilación, empresas de diferente envergadura, gimnasios, hoteles y restauración, son entre otros, los principales establecimientos a los que atiende esta firma tecnológica de Guadalajara.